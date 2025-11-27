Judiciales entrerrianos pararán el viernes en reclamo de recomposición salarial

La Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) anunció un paro de 24 horas para este viernes "en reclamo de una recomposición salarial", ante lo que describen como una situación “apremiante” para los empleados del Poder Judicial de la provincia.

Al respecto, el secretario general de AJER, José María Segura, explicó a Elonce que "los salarios quedaron fuertemente atrasados desde la vigencia de la ley de emergencia de 2020". Según detalló, parte de lo perdido nunca fue recuperado, y la brecha respecto a la inflación llevó a que los sueldos actuales sean “los más bajos en muchos años”.

Segura señaló que un escribiente, primer cargo de la carrera administrativa, percibe un salario neto de 1.050.000 pesos, cifra que describió como “muy por debajo de la canasta básica", ubicada en torno a 1.300.000 pesos. “No tenemos tiempo ni capacidad de espera porque la situación es apremiante”, afirmó.

El gremialista remarcó además que la dotación de personal es insuficiente frente al volumen de trabajo. En Paraná, hay unos 900 empleados judiciales y alrededor de 1.800 en toda la provincia. “La mayoría de los juzgados, fiscalías y defensorías trabajan al límite”, sostuvo Segura, destacando la alta exigencia en fueros como familia y penal.

Diálogo y medidas futuras

Si bien AJER participó de una instancia inicial de negociación en la mesa salarial, indicaron que el Ejecutivo no brindó respuestas. “La expectativa de diálogo siempre está, pero necesitamos respuestas”, expresó el secretario general.

La organización gremial realizará un plenario provincial a comienzos de la próxima semana para definir la continuidad del plan de lucha.

Reclamos adicionales

El paro también incluye otros pedidos:

-Pago de retroactivos adeudados a jubilados judiciales, incluso algunos correspondientes a 2024.

-Pago de retroactivos a activos que, por primera vez -según AJER- no se están abonando en tiempo y forma.

-Pago del adicional por título.

-Bonificación especial para notificadores y evisceradores.