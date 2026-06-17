Intendentes justicialistas repudiaron la agresión denunciada por el jefe comunal Martín Ruiz

La agresión denunciada por Martín Ruiz en Pueblo Brugo sumó este miércoles una nueva repercusión política. La Liga de Intendentes y Legisladores Nacionales Justicialistas de Entre Ríos difundió un comunicado en el que expresó su “enérgico repudio” al episodio ocurrido en el ámbito del Concejo Deliberante de la localidad.

El pronunciamiento se conoció luego de que el presidente municipal denunciara haber sido víctima de una agresión física durante una discusión con un concejal, situación que derivó en actuaciones policiales y presentaciones judiciales.

Desde la entidad que nuclea a jefes comunales justicialistas manifestaron su respaldo al intendente y remarcaron la necesidad de preservar los canales institucionales para resolver las diferencias políticas.

Llamado al diálogo y al respeto institucional

En el comunicado, la Liga sostuvo que “más allá de cuál sea la circunstancia que haya dado lugar a una diferencia, ningún desacuerdo puede ni debe resolverse a través de la violencia”.

Asimismo, destacó que la legislación vigente contempla mecanismos específicos para que los integrantes de los cuerpos deliberativos puedan ejercer sus funciones de control y fiscalización de la gestión pública.

En ese sentido, recordaron que los concejales cuentan con herramientas institucionales como los pedidos de informes para requerir explicaciones, exigir transparencia y controlar la administración municipal sin necesidad de recurrir a agresiones o situaciones de violencia.

Defensa de los mecanismos democráticos

La Liga de Intendentes también subrayó que quienes ejercen responsabilidades públicas tienen el deber de sostener el debate dentro del marco democrático.

“En democracia, quienes asumimos la responsabilidad de gobernar o de integrar un cuerpo deliberativo tenemos la responsabilidad de dirimir las diferencias con argumentos, en el marco de las instituciones”, señalaron.

Finalmente, los dirigentes reafirmaron su compromiso con “el diálogo, el respeto institucional y el pleno funcionamiento de los mecanismos legales que el sistema democrático pone a disposición de todos sus actores”.

El comunicado se suma a las expresiones de preocupación surgidas tras el incidente denunciado por Ruiz y vuelve a poner en el centro de la escena la necesidad de que los conflictos políticos e institucionales se resuelvan a través de los canales previstos por la ley y el sistema democrático.