Gustavo Hein realizó un balance de su gestión en Diputados en un año clave para la provincia

El presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, repasó los dos primeros años de su gestión, destacando avances, consensos y desafíos en una provincia en plena transformación.
Gustavo Hein, presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, se encuentra al cierre de su segundo año de mandato, un periodo que estuvo marcado por una serie de logros, desafíos y momentos históricos que han reconfigurado el funcionamiento de la legislatura provincial.
En una entrevista con Quién Dice Qué, que se emite por Elonce, Hein compartió sus reflexiones sobre el trabajo realizado hasta la fecha y las proyecciones para el futuro, destacando su enfoque hacia la apertura, el consenso político y la cercanía con la gente.
"Creo que hemos logrado ser una Cámara abierta, que trate los temas de la gente", afirmó Hein, quien asumió el cargo en diciembre, apenas días antes de la toma de posesión del gobernador. Durante estos dos años, según él, se procuró trabajar con intensidad y colaboración, superando obstáculos y logrando avances significativos tanto en legislación como en la relación con otras esferas del gobierno.
Un momento histórico: la sesión en Concepción del Uruguay
Uno de los eventos más significativos durante su gestión fue la histórica sesión que la Cámara de Diputados realizó en Concepción del Uruguay, un acto que conmemoró los 165 años de la primera sesión ordinaria en ese mismo lugar. En la misma línea, precisó que la decisión de trasladar la legislatura a este punto emblemático no solo tuvo un fuerte simbolismo, sino que también fue una estrategia para acercar la política a la ciudadanía y promover la reflexión sobre el pasado histórico de la provincia.
"La verdad que fue todo muy buena idea", comentó Hein sobre la experiencia. “La imagen de la legislatura sesionando en un lugar tan emblemático también pintó un escenario de época", agregó, destacando la carga histórica de ese lugar y el gran esfuerzo logístico que implicó llevar a cabo esta actividad.
Este gesto no solo significó un acto simbólico, sino que también permitió un trabajo conjunto con la Universidad de Concepción del Uruguay, sumando a la jornada una carga emotiva significativa, especialmente al recordar que hace 165 años ese mismo lugar fue escenario de una sesión que marcó el inicio de la historia legislativa de la provincia. Hein destacó la disposición de todos los diputados, tanto del oficialismo como de la oposición, para llevar adelante esta propuesta.
La política del consenso como eje central
Uno de los pilares fundamentales de la gestión de Gustavo Hein fue el fomento del consenso político. A lo largo de su mandato, procuró que las leyes más importantes salieran con el apoyo de todos los sectores, buscando siempre la unidad, la pluralidad de ideas y el respeto por la diversidad de opiniones dentro de la Cámara. "La política tiene que trabajar sobre más que nada sobre el consenso y nunca agotar el diálogo", señaló Hein, subrayando que la tarea del que gobierna no solo es impulsar su propia agenda, sino también abrir el espacio para el debate y la negociación.
"El que gobierna tiene doble responsabilidad", explicó, haciendo referencia a la carga adicional que significa liderar una cámara legislativa y coordinar los intereses de distintas facciones políticas. En su gestión, se ha enfocado en mantener una actitud abierta y colaborativa, incluso cuando se trata de temas difíciles o divisivos.
La apertura y cercanía con los ciudadanos
Un aspecto que Hein destaca de su estilo de liderazgo es la accesibilidad. Durante su mandato, se reunió con una amplia variedad de actores sociales y políticos de la provincia, desde diputados y concejales hasta organizaciones intermedias, bomberos, excombatientes y vecinos. “He recibido prácticamente a todo el arco, no político, sino ambientalistas de toda la provincia", indicó Hein.
A lo largo de su mandato, Hein ha sido enfático en señalar que la política debe servir al pueblo, no a los intereses personales de los políticos. "La política en general es una herramienta tremenda que debería siempre cambiar la situación de la sociedad, no la vida del político", manifestó. En este sentido, su labor como presidente giró en torno a hacer de la Cámara un espacio accesible para todos los ciudadanos, donde se pueda expresar cualquier inquietud o necesidad.
“Soy pro estado. La maestra es el Estado, la enfermera es el Estado, el policía que nos cuida es el Estado”, expresó Hein, reflejando su profunda convicción en el papel que el gobierno debe jugar en el bienestar de los ciudadanos. Para él, el desafío radica en no permitir que el poder emborrache a quienes asumen cargos políticos.
El desafío de la salud mental y el papel del estado
Uno de los temas que más preocupó a Hein durante su gestión fue la salud mental, una problemática que, según él, está íntimamente ligada a la pobreza y la exclusión social. En la entrevista, destacó la importancia de generar políticas públicas que acompañen a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad. “La parte de salud mental es muy difícil abstraerse de esta problemática", reflexionó. Hein reconoció que, aunque no es un experto en salud, ha tratado de poner su foco en este tema, impulsando medidas y trabajando de manera conjunta con otras áreas del gobierno para encontrar soluciones a los desafíos en este ámbito.
"La política tiene que ser un estado ágil, que sea un estado empático, que sea un estado que tenga un corazón humilde", afirmó. Según él, el Estado debe ser un agente activo en la vida de las personas, ayudando a mejorar sus condiciones de vida y ofreciéndoles oportunidades. Esto incluye, además de la salud mental, la atención a los niños y ancianos, y la mejora de los servicios públicos en general.
Mirada hacia el futuro: un estado presente y con empatía
Finalmente, Hein hizo un llamado a la reflexión sobre el futuro de la política y la función de la Cámara de Diputados. Para él, la clave es mantener un compromiso constante con la mejora de la provincia, trabajando sin descanso para garantizar que el Estado sea un facilitador de oportunidades y un agente activo en la vida de los ciudadanos. “Tenemos que ser parte de un equipo, porque nadie se salva solo", señaló, destacando la necesidad de trabajar en conjunto con otros actores políticos y sociales para generar un impacto positivo.
El balance de los dos primeros años de Gustavo Hein al frente de la Cámara de Diputados muestra una gestión centrada en la apertura, el consenso y la búsqueda constante de soluciones para los problemas de la provincia. A pesar de los desafíos, Hein se muestra optimista y comprometido con su rol, consciente de la responsabilidad que implica representar a los ciudadanos en un momento clave para la historia de Entre Ríos.