Frigerio relevó las necesidades de clubes de Feliciano y entregó aportes para obras

Con una agenda centrada en las entidades deportivas, el gobernador Rogelio Frigerio visitó distintas instituciones de la cabecera departamental. En ese marco, entregó aportes para obras y termotanques solares a instituciones de la zona.

"Son clubes centenarios que tienen un rol deportivo y sobre todo social en la comunidad; y la verdad que estamos muy orgullosos de poder darles una mano en las cosas que nos pidieron como prioritarias", dijo el mandatario en referencia a los aportes entregados a las instituciones.

Precisó que, en un caso, es para reparar los techos; y en otro caso, el piso. Cada uno tiene sus prioridades y sus problemas y por supuesto está abierta la posibilidad en el futuro de seguir ayudándolos, porque tienen un rol fundamental acá en la comunidad".

Junto al secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; al secretario de Deportes, Sebastián Uranga, y al intendente Damián Arévalo, el mandatario estuvo en primer lugar en el Club Atlético Feliciano, que este año cumplió 120 años de existencia. Allí fue recibido por su presidente, José Morinico.

La entidad recibió un aporte de 19 millones para la aplicación de poliuretano en el techo. Posteriormente, hizo lo propio en el Club Juventud, donde lo recibió su titular, José Bernardini, al cual se le otorgó un subsidio de 33 millones para cambiar el piso de la cancha de básquet.

Tras la recorrida, el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó el acompañamiento provincial a las instituciones deportivas de San José Feliciano.

Señaló que el gobierno apoya a los clubes Juventud y Atlético Feliciano con aportes que permitirán completar obras clave, como el techo y el parqué, además de asistirlos con el subsidio a la tarifa eléctrica, la reducción de costos de seguridad y la digitalización de trámites. "Estamos trabajando codo a codo para que los clubes desarrollen todo su potencial", afirmó.

Respecto al hospital General Francisco Ramírez, Colello recordó que se detectó "una situación de infraestructura muy delicada" y que ya se iniciaron tareas de puesta en valor. Indicó que, tras un relevamiento de Cafesg, se avanzó en los pliegos de licitación y que la obra, superior a los 250 millones de pesos, comenzará entre marzo y abril. "Vamos a poner el edificio en las condiciones que debe tener", sostuvo.

Por otro lado, en el Salón del Bicentenario, junto al titular de Enersa, Uriel Bupbacher, hizo entrega de termotenques solares a las escuelas Técnica N° 1 Juan Domingo Perón; y N° 5 Esteban Echeverría; y al club Unión; y la comuna de San Víctor, obtuvo un punto solar. También acompañó las actividades la senadora del departamento Feliciano, Gladys Domínguez y la diputada María Elena Romero.