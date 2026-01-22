Frigerio y las cámaras ocultas: “Es repudiable que en democracia ocurran estas cuestiones”

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, denunció este jueves el hallazgo de dispositivos de video, imagen y audio en su oficina y en la Secretaría General de la Casa de Gobierno y calificó el hecho como “absolutamente repudiable” en el marco de la vida democrática. La situación fue detectada por la Policía y ya se encuentra en manos de la Justicia.

“En el día de ayer la policía encontró dispositivos de video, de imagen y de audio en mis oficinas y en las oficinas de la Secretaría General de la Gobernación”, afirmó el mandatario, al tiempo que confirmó que se realizó la denuncia correspondiente. “Esa denuncia ya está en la Justicia, que tiene que encargarse de dilucidar quién las puso y cuál era el objetivo”, remarcó.

El gobernador evitó realizar especulaciones sobre el origen o la intencionalidad del hecho y sostuvo que mantendrá una actitud prudente mientras avance la investigación judicial. “Quiero ser muy prudente en términos de adelantarme o plantear sospechas. Esto está en manos de la Justicia”.

No obstante, fue contundente al repudiar la situación: “Es absolutamente repudiable que en democracia ocurran estas cuestiones”. En ese sentido, agradeció el respaldo de distintos sectores políticos. “Agradezco el acompañamiento de una parte muy importante de la oposición, que se ha manifestado con claridad y contundencia en contra de estas prácticas”, señaló.

El mandatario subrayó que no se trata de un hecho aislado y pidió que exista un pronunciamiento unánime del arco político. “No es la primera vez que pasa. Toda la dirigencia política debería repudiarlo y esperemos que esto no exista más en la provincia”, indicó.

Por otra parte, envió un mensaje directo a los responsables del hecho y aseguró que no condicionará la gestión. “El mensaje para el que lo puso es que no nos van a amedrentar y no van a impedir que sigamos avanzando en el proyecto de transformación de la provincia que ya lleva dos años”, sostuvo, y concluyó: “Esto no condiciona en lo más mínimo la tarea que venimos llevando adelante”.

Finalmente, dijo que espera “que caigan los culpables, que haya un castigo ejemplar, porque no es un problema para conmigo, es un problema para con las instituciones de la democracia; y en ese sentido, apelo a que la justicia pueda finalmente encontrar quiénes fueron los responsables de esta atrocidad institucional”.

Santilli expresó un “repudio total” y pidió ir “a fondo”

El ministro del Interior, Diego Santilli también se manifestó sobre el hallazgo de los dispositivos en las oficinas del gobierno entrerriano y expresó su repudio. Manifestó su respaldo al Gobernador y reclamó una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades y aplicar sanciones ejemplares.

Diego Santilli

“Repudio total por parte del Gobierno nacional y de mi persona, la solidaridad absoluta”, afirmó Santilli, al referirse al episodio que ya fue denunciado ante la Justicia y se encuentra bajo investigación.

En ese marco, fue enfático al señalar que no debe haber ambigüedades frente a este tipo de prácticas. “La única palabra que le dije (a Frigerio) es: hay que ir a fondo en esto”, sostuvo, y remarcó la necesidad de avanzar sin medias tintas para erradicar este tipo de hechos.

Santilli recordó experiencias personales similares y destacó la importancia de llevar las causas hasta las últimas consecuencias. “A mí me pasó, yo fui a fondo”, dijo y destacó que algunos responsables recibieron condena en suspenso. “La próxima que haga va preso”.

Asimismo, reconoció que en este tipo de investigaciones no siempre es sencillo identificar a todos los responsables. “A veces no llegás al fondo de la cuestión, no sabés quién es el usuario definitivo”, señaló. Sin embargo, insistió en que cuando existe una decisión política clara, es posible avanzar. “Cuando hay decisión de terminar con estas prácticas espantosas que te llevan a lo peor del pasado y a lo peor de la política, hay que ir a fondo”, subrayó.

Finalmente, reiteró su postura sin concesiones frente a este tipo de maniobras. “No hay vuelta, no hay medias tintas en esto. Esas personas que intentan hacer cosas que no corresponden tienen que tener el peor de los castigos”, concluyó. Elonce.com