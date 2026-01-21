 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Rogelio Frigerio denunció tres dispositivos de espionaje en oficinas oficiales

21 de Enero de 2026
Hallaron tres dispositivos de espionaje.
Hallaron tres dispositivos de espionaje. Foto: Redes de Rogelio Frigerio

El gobernador Rogelio Frigerio, informó a través de sus redes sociales el hallazgo de tres dispositivos de espionaje, de grabación de video y audio, ocultos en su oficina y en la Secretaría General de la provincia.

En la publicación confirmó que se realizaron las denuncias penales correspondientes "ante la extrema gravedad de los hechos, que constituyen un delito grave, atentan contra la institucionalidad, la privacidad, la seguridad y el normal funcionamiento de las autoridades democráticamente electas".

 

Asimismo, se inició una investigación administrativa interna para determinar responsabilidades y posibles complicidades dentro de la estructura del Estado.

La aparición de estos dispositivos generó alarma en el gobierno provincial. “En Entre Ríos se terminaron las prácticas oscuras del pasado. La transparencia, la legalidad y la libertad no se negocian”, enfatizó Frigerio.

Reacciones y medidas adoptadas

El mandatario sostuvo que la aparición de los equipos no afectará el ritmo de gestión. “No nos van a frenar en los cambios y transformaciones que iniciamos en diciembre de 2023”, aseguró.

 

“Hace más de un año que la provincia decidió cambiar de rumbo: terminar con las mafias, con los sótanos del poder y con los mecanismos ilegales que operaban en las sombras. No vamos a mirar para otro lado. No vamos a encubrir. No vamos a relativizar”, continuó.

 

Por último, insistió con que se investigará “hasta el fondo para saber quiénes colocaron esos dispositivos, desde cuándo estaban instalados, a quién respondían y qué se hizo con la información obtenida”.

Temas:

Rogelio Frigerio espionaje
