Frigerio destacó las mejoras en el hospital Santa Rosa de Villaguay y ratificó nuevas inversiones en salud pública

El gobernador Rogelio Frigerio recorrió este jueves el hospital Santa Rosa de Villaguay, donde supervisó las obras de puesta en valor y el funcionamiento de nuevos servicios incorporados al nosocomio. Durante la visita destacó el trabajo del equipo de salud, resaltó la importancia de la terapia intensiva y confirmó que continuará el plan de mejoras edilicias en el establecimiento.

El mandatario resaltó el proceso de recuperación que atraviesa el nosocomio y el trabajo conjunto de sus equipos profesionales y administrativos. "Hace poco más de un año visitamos este hospital y hoy vemos avances concretos en infraestructura, equipamiento y servicios. Eso es posible gracias al compromiso de quienes trabajan todos los días para fortalecer la salud pública", señaló.

El gobernador destacó especialmente la puesta en funcionamiento de la unidad de terapia intensiva y la recuperación de distintos sectores del edificio. "Hoy existe la posibilidad de tener una terapia intensiva en el centro neurálgico de la provincia, algo que nunca había existido. También la posibilidad de que los vecinos de Villaguay puedan nacer en su propia ciudad", sostuvo.

Asimismo, remarcó el rol que cumplió el hospital durante una reciente emergencia ocurrida en la ciudad. "Si no hubiera estado la terapia intensiva operativa, esa gente se moría. No llegaban a Paraná como ocurría antes. Salvar una vida, una sola vida, ya justifica toda la inversión y el trabajo de nuestra gente", afirmó.

Frigerio también se refirió al plan de recuperación de la infraestructura sanitaria provincial. "Estamos arreglando ya cerca de dos tercios de los hospitales de Entre Ríos y vamos a arreglarlos todos. Lo vamos a hacer de a poco, con metas ambiciosas pero cumplibles", señaló, al tiempo que confirmó que ya se proyecta la refacción del último piso del hospital para el próximo año.

Acompañado por el ministro de Salud, Daniel Blanzaco; el director del hospital, Federico Reichel; y la diputada provincial Susana Pérez, el gobernador recorrió el hospital y supervisó las mejoras en infraestructura, equipamiento y atención sanitaria. Destacó la incorporación de un mamógrafo y reafirmó el compromiso de seguir fortaleciendo los servicios de salud en toda la provincia. "Esto demuestra que se puede gestionar aun en un contexto muy difícil, con transparencia, eficiencia y compromiso. Lo que está haciendo el director junto al personal del hospital demuestra que las cosas pueden cambiar cuando hay gestión y responsabilidad", afirmó.

Por su parte, el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, valoró el trabajo realizado por el equipo del hospital y destacó la implementación del Sistema Integral de Gestión y Administración del Personal (Sigap), que permitirá unificar la información de los trabajadores de salud. "Se está haciendo un gran trabajo de adentro hacia afuera, no sólo en infraestructura sino también en el fortalecimiento del recurso humano", afirmó. Además, felicitó al director Federico Reichel y a todo el personal del establecimiento por el compromiso demostrado en la mejora continua de la atención sanitaria.

En ese sentido, el director del hospital, Federico Reichel, agradeció el respaldo del gobernador Frigerio y del ministro de Salud para fortalecer el sistema de salud pública, y destacó los avances logrados en materia de recursos humanos. "Venimos trabajando desde el primer día en fortalecer los equipos para que puedan dar respuestas. Hace apenas dos o tres meses nos habíamos quedado sin psiquiatras y hoy contamos con tres profesionales, uno de ellos especialista en salud mental infanto-juvenil. Además, tenemos un equipo de salud mental que realmente está trabajando muy bien todos los días", remarcó.