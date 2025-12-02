Esteban Bullrich reveló que quiere ser candidato a presidente en 2027: "Mi misión es unir a los argentinos"

El ex ministro de Educación y ex senador del PRO, Esteban Bullrich, sorprendió al anunciar públicamente su intención de postularse como candidato a la presidencia de la Nación en las elecciones de 2027. Aunque reconoce que su candidatura podría no tener posibilidades de ganar, Bullrich subraya que su verdadera motivación es "unir a los argentinos". En una entrevista televisiva, el dirigente explicó: "Aunque no tenga chances de ganar, creo que mi candidatura puede generar la unidad que necesitamos como país. Esa es mi misión". Para él, el desafío va más allá de las urnas: se trata de un “acto de compromiso” con el futuro de la nación.

💬 "Mi lucha es dejarles un mejor pais a mis hijos" Esteban Bullrich, exsenador, reveló que le gustaría ser candidato a presidente en 2027 para “unir a los argentinos”. 📍 En #OdiseaArgentina pic.twitter.com/3zPpWkKnKB — La Nación Más (@lanacionmas) December 2, 2025

Bullrich rememoró el día en que decidió dejar su cargo en el Senado debido a complicaciones en su salud, un momento clave en su vida política. "Renuncié a los honores, pero no a la lucha", declaró, reafirmando su convicción de seguir trabajando por el bienestar de los argentinos, especialmente por las futuras generaciones. "Mi tarea sigue orientada a dejar un mejor país para mis hijos", aseguró con emoción. A pesar de las dificultades personales, Bullrich mantiene intacta su determinación de servir a su país.

El papel de la familia en la decisión presidencial

Sin embargo, el ex senador del PRO dejó claro que la decisión de su candidatura no dependerá únicamente de su voluntad, sino que será definida por su familia. “María Eugenia (Sequeiros) y mis hijos tienen la última palabra, pero yo me quiero presentar”, dijo Bullrich, destacando la importancia que tienen su esposa e hijos en todas sus decisiones personales y políticas. Cabe recordar, que Bullrich padece ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), una enfermedad neurodegenerativa que afecta a las neuronas motoras, provocando debilidad muscular progresiva.

El ex ministro se mostró convencido de que su campaña, si se lleva a cabo, estará marcada por un liderazgo que apela a lo más profundo del sentimiento nacional. "La campaña sería mi alma hablándole al alma de los argentinos", expresó. Para Bullrich, la política es una misión más que una estrategia electoral: “Cuando uno siente tanto que encontró su misión, no le puede escapar. No sé cuánto tiempo me queda, pero sí sé qué tengo que hacer con él: amar, servir, reconciliar y sembrar esperanza", añadió, subrayando que su liderazgo se basa en la fe y el servicio a la comunidad.

Una visión de unidad para el país

Bullrich también aprovechó la oportunidad para hacer un análisis sobre la situación actual del país. Al ser consultado sobre la coyuntura política, social y económica, expresó su descontento: “No me gusta lo que está pasando en Argentina”. Según él, lo que la nación necesita son “almas grandes” dispuestas a asumir la humildad como base, el diálogo como método, la verdad como disciplina, y la reconciliación como horizonte para superar las profundas divisiones que atraviesa la sociedad.

En ese sentido, Bullrich hizo énfasis en la necesidad de un cambio radical en la política argentina, apuntando a la construcción de un liderazgo colectivo que sea capaz de generar un cambio profundo en la manera en que se entiende la política y la sociedad. "La humildad, el diálogo, la verdad, la cercanía y la compasión son las fuerzas políticas que necesitamos para salir adelante", aseguró, subrayando la importancia de la reconciliación como un camino hacia la paz social.

El libro ‘Una Nueva Buenos Aires’ y su mensaje de renovación nacional

Por otro lado, Bullrich habló de su reciente libro ‘Una Nueva Buenos Aires’, una obra que tiene como objetivo "renovar el pacto de unión nacional". En este proyecto, que escribió junto al economista Jorge Colina y el abogado Enrique Morad, Bullrich reflexiona sobre la necesidad de reconfigurar la política argentina desde la base, destacando la importancia de fortalecer los lazos entre los diferentes sectores de la sociedad. "Este libro surgió desde la experiencia de mi campaña en 2017, cuando recorría la provincia y sentía que estábamos viviendo en un territorio partido en dos", explicó. La obra representa una continuidad en su visión de una Argentina más unida, solidaria y fuerte, algo que Bullrich ha perseguido a lo largo de su carrera política.

De esta manera, el ex ministro y ex senador del PRO comienza a delinear su candidatura presidencial para 2027, con una propuesta basada en la unidad, la reconciliación y la construcción de un futuro mejor para las próximas generaciones. Sin importar las dificultades que pueda encontrar en el camino, Bullrich se mantiene firme: "Quiero dejar un país mejor para mis hijos".