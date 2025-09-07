 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Política Elecciones en Buenos Aires

Escribieron "3%" junto al nombre de Karina Milei en el padrón de la escuela donde vota

Escribieron "3%" en el padrón del Instituto Pedro Poveda, en Vicente López. La provocación se da en medio del escándalo por los audios del ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo.

7 de Septiembre de 2025
Elecciones en Buenos Aires.
Elecciones en Buenos Aires. Foto: (NA).

La jornada electoral en la provincia de Buenos Aires comenzó con una fuerte provocación política. En el Instituto Pedro Poveda (Agustín Álvarez 1431), en Vicente López, los padrones exhibidos en la puerta amanecieron vandalizados con la inscripción "3%" junto al nombre de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien debe votar en esa institución.

 

El hecho es la primera "perlita" de los comicios y se da en un clima de alta tensión. Según supo Noticias Argentinas, la inscripción "3%" es la chicana utilizada por la oposición para sugerir una caída de imagen de LLA, pero el ataque ocurre en simultáneo al escándalo interno por los audios del ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo.

El gesto, que rápidamente se volvió viral, se produce en medio de un clima de fuerte tensión política. En los últimos días, las redes sociales se han llenado de memes que hacen referencia a las supuestas coimas del 3% que, según audios atribuidos al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, se habría llevado la hermana del mandatario.

 

La denuncia popular en la escuela de Karina Milei no es un hecho aislado. La semana pasada, una librería de La Plata puso a la venta el libro sobre la funcionaria con un 3% de descuento, en un claro guiño a la polémica.

 

Votación en Vicente López y el caso Spagnuolo

 

La provocación en la escuela de la hermana presidencial se produce mientras La Libertad Avanza enfrenta las repercusiones por la filtración de esos audios.

 

La diputada Marcela Pagano, señalada en la denuncia por la filtración (junto a su pareja Franco Bindi) y quien a su vez denunció una operación interna contra Santiago Caputo, vota también en Vicente López, en el Instituto La Asunción de la Virgen (Corrientes 1441). Se espera que ambas funcionarias concurran a sufragar en las próximas horas en medio de operativos de seguridad.

Temas:

ANDIS La Libertad Avanza Buenos Aires Diego Spagnuolo Karina Milei
