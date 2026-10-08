Entre Ríos busca cubrir un puesto en la UEP mediante concurso público: cómo inscribirse

Concurso público en Entre Ríos: cómo inscribirse para un puesto en la UEP.

El ingreso a planta permanente por concurso en Entre Ríos comenzará a implementarse con una primera convocatoria pública destinada a cubrir un cargo en la Unidad Ejecutora Provincial (UEP). La modalidad busca garantizar la selección de personal mediante criterios de mérito, idoneidad, transparencia e igualdad de oportunidades.

Mercedes Moreira Aliendro, coordinadora legal y administrativa de la Secretaría de Trabajo, explicó a Elonce que el procedimiento se pondrá en práctica por primera vez en la provincia, en cumplimiento de lo establecido por la Constitución Provincial.

"Estamos dando los primeros pasos, sale a concurso un cargo y función de la jefatura de Tesorería de la Unidad Ejecutora Provincial", precisó la funcionaria, quien destacó que la convocatoria estará abierta a quienes cumplan con el perfil requerido.

Mercedes Moreira Aliendro, coordinadora legal y administrativa de la Secretaría de Trabajo (Elonce)

Requisitos para participar del concurso

Moreira Aliendro señaló que el puesto requiere profesionales de Ciencias Económicas, particularmente contadores o personas con títulos afines, debido a las responsabilidades vinculadas con la administración de cuentas públicas.

"El mérito, la idoneidad, la objetividad, la transparencia y la igualdad" serán los principios fundamentales del proceso, sostuvo.

La selección incluirá distintas instancias de evaluación a cargo de un jurado. El reglamento, la documentación requerida y los contenidos de los exámenes ya pueden consultarse en los sitios oficiales de Recursos Humanos y del organismo convocante.

Cuándo abren las inscripciones

Las inscripciones estarán habilitadas del 2 al 25 de noviembre, directamente en el organismo correspondiente. La funcionaria explicó que este mecanismo también apunta a profesionalizar la administración pública y regularizar progresivamente la planta estatal.

"No todas las vacantes necesitan ser cubiertas", aclaró, al señalar que cada convocatoria dependerá de las necesidades del servicio y de criterios de responsabilidad fiscal.