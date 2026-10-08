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Política Nueva modalidad de ingreso al Estado provincial

Entre Ríos busca cubrir un puesto en la UEP mediante concurso público: cómo inscribirse

El Gobierno provincial pondrá en marcha un nuevo sistema de ingreso a planta permanente mediante concursos públicos. El primer llamado será para cubrir la jefatura de Tesorería de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP). Las inscripciones estarán abiertas del 2 al 25 de noviembre.

8 de Octubre de 2026
Concurso público en Entre Ríos: cómo inscribirse para un puesto en la UEP.
Concurso público en Entre Ríos: cómo inscribirse para un puesto en la UEP. Foto: (Elonce)

REDACCIÓN ELONCE

El Gobierno provincial pondrá en marcha un nuevo sistema de ingreso a planta permanente mediante concursos públicos. El primer llamado será para cubrir la jefatura de Tesorería de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP). Las inscripciones estarán abiertas del 2 al 25 de noviembre.

El ingreso a planta permanente por concurso en Entre Ríos comenzará a implementarse con una primera convocatoria pública destinada a cubrir un cargo en la Unidad Ejecutora Provincial (UEP). La modalidad busca garantizar la selección de personal mediante criterios de mérito, idoneidad, transparencia e igualdad de oportunidades.

 

Mercedes Moreira Aliendro, coordinadora legal y administrativa de la Secretaría de Trabajo, explicó a Elonce que el procedimiento se pondrá en práctica por primera vez en la provincia, en cumplimiento de lo establecido por la Constitución Provincial.

 

 

"Estamos dando los primeros pasos, sale a concurso un cargo y función de la jefatura de Tesorería de la Unidad Ejecutora Provincial", precisó la funcionaria, quien destacó que la convocatoria estará abierta a quienes cumplan con el perfil requerido.

 

Mercedes Moreira Aliendro, coordinadora legal y administrativa de la Secretar&iacute;a de Trabajo (Elonce)
Mercedes Moreira Aliendro, coordinadora legal y administrativa de la Secretaría de Trabajo (Elonce)

 

Requisitos para participar del concurso

 

Moreira Aliendro señaló que el puesto requiere profesionales de Ciencias Económicas, particularmente contadores o personas con títulos afines, debido a las responsabilidades vinculadas con la administración de cuentas públicas.

 

"El mérito, la idoneidad, la objetividad, la transparencia y la igualdad" serán los principios fundamentales del proceso, sostuvo.

 

La selección incluirá distintas instancias de evaluación a cargo de un jurado. El reglamento, la documentación requerida y los contenidos de los exámenes ya pueden consultarse en los sitios oficiales de Recursos Humanos y del organismo convocante.

 

 

Cuándo abren las inscripciones

 

Las inscripciones estarán habilitadas del 2 al 25 de noviembre, directamente en el organismo correspondiente. La funcionaria explicó que este mecanismo también apunta a profesionalizar la administración pública y regularizar progresivamente la planta estatal.

 

"No todas las vacantes necesitan ser cubiertas", aclaró, al señalar que cada convocatoria dependerá de las necesidades del servicio y de criterios de responsabilidad fiscal.

 

El Estado Provincial nombrará empleados por concurso - Primer llamado abierto para puesto en la UEP

Temas:

Gobierno provincial concurso planta permanente inscripciones Entre Ríos
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