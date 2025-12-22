El Senado se prepara para una semana decisiva que podría marcar el cierre del período de sesiones extraordinarias, con dos proyectos centrales en agenda: el Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal. El escenario está atravesado por negociaciones intensas y advertencias de sectores aliados sobre las consecuencias de modificar los textos aprobados en la Cámara de Diputados.

De acuerdo con lo analizado en los últimos días, la definición pasa por una disyuntiva clave: avanzar con la sanción de ambas leyes sin cambios o impulsar modificaciones de último momento. Esta última opción abría la posibilidad de que los proyectos regresaran a Diputados para una segunda revisión, lo que complicaría los tiempos legislativos y podría dejar sin aprobación las iniciativas antes de fin de año.

Desde el oficialismo, La Libertad Avanza busca garantizar los votos necesarios para cerrar el trámite parlamentario. Sin embargo, legisladores dialoguistas dejaron trascender que no están dispuestos a convalidar correcciones que, a su criterio, empeoraran el texto del Presupuesto o alteraran acuerdos previos alcanzados durante el debate en comisiones.

Uno de los puntos sensibles giraba en torno a la ley de Inocencia Fiscal, especialmente en lo referido a las multas y su impacto en pequeños contribuyentes y pymes. Durante el tratamiento previo, algunos senadores plantearon observaciones técnicas y solicitaron que determinados aspectos fueran revisados en una etapa posterior, a través de una norma complementaria.

En ese marco, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, intervino para llevar tranquilidad a los bloques aliados y expresó la voluntad del Gobierno de analizar ajustes futuros sin frenar la puesta en vigencia de la ley. Según explicó, el objetivo es permitir que la norma comenzara a regir y, luego, atender situaciones particulares mediante una ley corta.

El Senado define si sanciona el Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal

Negociaciones contrarreloj

Mientras tanto, la Casa Rosada intensifica los contactos con senadores de distintos bloques y con gobernadores para blindar el tratamiento del Presupuesto 2026. En los pasillos del Congreso, se reconoce que el resultado final depende de un número reducido de legisladores, cuyos votos resultan determinantes para inclinar la balanza.

La posible sesión está prevista para el viernes 26, con la expectativa de que el Senado pueda resolver ambos proyectos en una sola jornada. No obstante, fuentes parlamentarias admitieron que cualquier pedido de debate artículo por artículo podría demorar el trámite y reabrir discusiones que el oficialismo buscaba evitar.

En paralelo, se prevé una agenda institucional acotada en la Cámara alta para los días siguientes, con escasa actividad formal más allá de la eventual sesión. (Infobae)