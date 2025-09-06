El PJ Paraná ratificó apoyo a la lista 501 “Fuerza Entre Ríos”

Bajo el lema “La organización vence al tiempo”, la Seccional Política N° 13 de Paraná reunió este viernes a referentes de la comunidad y dirigentes del Partido Justicialista. En el encuentro, acompañados por el presidente del Consejo Departamental del PJ Paraná, ratificaron que la lista N° 501 “Fuerza Entre Ríos” es la única propuesta con alcance real para representar a toda la provincia.
En clave estratégica, los oradores remarcaron la importancia de la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) y de garantizar la llegada de la propuesta electoral del justicialismo a cada hogar entrerriano.
De cara a los comicios del 26 de octubre, el frente Fuerza Entre Ríos impulsa las candidaturas del ex intendente de Paraná, Adán Bahl, como senador nacional, y de Guillermo Michel, ex titular de la Aduana y oriundo de Gualeguaychú, como diputado nacional.
Los organizadores subrayaron que la lista 501 representa la unidad del peronismo y que su propuesta se centra en la defensa de la educación pública, la salud y la promoción del trabajo digno.