El ministro del Interior y el gobernador Frigerio se reunieron en Casa Rosada

El ministro del Interior y el gobernador de Entre Ríos mantuvieron una reunión para repasar agenda. El cónclave tuvo como eje central coordinar la agenda de trabajo conjunta entre la Nación y la provincia litoraleña.
El ministro del Interior, Diego Santilli, encabezó este viernes una reunión clave en Casa Rosada junto al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Un encuentro que le sirvió al funcionario para continuar fortaleciendo vínculos con los mandatarios para sancionar la reforma electoral, su principal objetivo.
“Es el principal objetivo de Diego”, dicen en Balcarce 50 acerca del desafío que posee el jefe de la cartera de Interior, quien en las últimas semanas habla de la iniciativa con los mandatarios provinciales, supo la Agencia Noticias Argentinas.
Por el momento, cosecha apoyos la idea de avanzar con la eliminación de las Primarias Abiertas Obligatorias y Simultaneas (PASO), un punto medular de la normativa que podría tratarse en los próximos meses. Frigerio, de acuerdo a lo que trascendió del cara a cara, está a favor de las modificaciones.
Además de hablar del proyecto, el cónclave tuvo como eje central coordinar la agenda de trabajo conjunta entre la Nación y la provincia litoraleña, además de alinear posiciones de cara al debate legislativo que se viene en el Congreso con las otras propuestas legislativas que posee el oficialismo.
Durante la reunión, los dirigentes, que tienen una excelente relación ya que ambos son del mismo espacio político, el PRO, aprovecharon para repasar los principales temas de la gestión compartida. Una manera de aceitar los mecanismos de cooperación entre el Gobierno central y la administración entrerriana.