El Ministerio de Desarrollo Humano presentó su presupuesto 2026 ante el Senado

El Ministerio de Desarrollo Humano presentó ante la Honorable Cámara de Senadores de la provincia el presupuesto 2026, reafirmando el compromiso del Gobierno con las políticas sociales y el acompañamiento a los sectores más vulnerables. El proyecto prevé un incremento del 19 por ciento respecto al año anterior y destina más del 40 por ciento de los recursos a políticas públicas que promuevan el desarrollo humano en todo el territorio.

La autonomía será un eje troncal del año 2026, en el marco de una nueva forma de vínculo entre el Estado y la ciudadanía. Al respecto, la ministra Verónica Berisso remarcó "el Estado debe acompañar a crecer. Queremos que cada entrerriano pueda potenciar sus capacidades y lograr desarrollar su autonomía".

El presupuesto se organiza en seis ejes: alimentación, autonomía, asistencias, inclusión, políticas para la mujer y desarrollo comunitario.

Berisso también subrayó que la partida destinada a la Alimentación se mantiene con el incremento de 2.000 por ciento, más allá de la continuidad o no de la Ley de Emergencia Alimentaria. Y destacó el compromiso provincial con la primera infancia destinando un presupuesto etiquetado para fortalecer la protección integral de niñas y niños.

Participaron en la presentación el coordinador ministerial, Gustavo Ipoutcha y la directora general administrativo contable, María Inés Galligo. El equipo ministerial acompañó las disertaciones.