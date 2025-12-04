 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Política

El Directorio del Instituto Becario realizó un balance de lo desarrollado en 2025

El Directorio del Instituto Becario repasó las políticas públicas desarrolladas en 2025, donde destacaron el "acompañamiento integral" al estudiantado entrerriano.

4 de Diciembre de 2025
Balance del instituto Becario provincial
Balance del instituto Becario provincial

El Directorio del Instituto Becario repasó las políticas públicas desarrolladas en 2025, donde destacaron el "acompañamiento integral" al estudiantado entrerriano.

Las autoridades del Instituto Becario se reunieron en la casa central, en Paraná, donde destacaron el "acompañamiento integral" al estudiantado entrerriano con sus programas y servicios.

 

El director, Mariano Berdiñas, y la presidente, Claudia Silva, encabezaron la última reunión del Directorio del organismo en este 2025, desarrollada este jueves en la Casa Central del Becario.

 

Allí, las autoridades dialogaron sobre el aumento en el monto de las diferentes becas, con porcentajes que alcanzan el 500 por ciento en lo que va de la presente gestión. Además, se subrayó que alcanzó a más de 16.000 estudiantes, en sus diferentes programas.

 

También se repasó la agenda de actividades 2025, que contempló la Feria de Carreras El Becario te Muestra; el programa de apoyo escolar Educando en Movimiento; el concurso El Becario en Escena, entre otras iniciativas que acompañan sueños de los estudiantes entrerrianos.

 

En ese sentido, debatieron sobre el rol fundamental del Transporte Escolar Rural (TER), servicio que recorre más de 39.000 kilómetros diarios, en los 17 departamentos. Con el TER, se garantiza que más de 10.500 niños asistan a la escuela siendo que de otra manera verían seriamente comprometida su educación.

 

Finalmente, Berdiñas resaltó "el acompañamiento integral a más de 35.000 estudiantes; 35.000 familias que encuentran respuesta en nuestros programas y servicios para hacer posible el recorrido académico de tantos estudiantes de nuestra provincia", dijo.

 

El Directorio está integrado el director Ejecutivo, Mariano Berdiñas; presidente, Claudia Silva (Cámara de Senadores); secretario, Santiago Baumann (CGE); tesorero, Walter Sione (secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación); vocales Carla Duré (CGE); William Vernackt (UADER); Constanza Vivas Mercadal (UTN); Edit Rougier, Carina Cangeri y Francisco Alegre (Aepuer); Carolina Streitenberger (HCD) y Pablo Mitre (UNER).

Temas:

becario Balance
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso