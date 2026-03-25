El Gobierno impulsa paquete de reformas sobre tierras, desalojos y expropiaciones

El paquete de reformas del Gobierno fue anunciado este miércoles como una iniciativa clave que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso para su tratamiento, con el objetivo de modificar leyes vinculadas a la propiedad privada, la inversión extranjera, el sistema de desalojos y los beneficios sociales. El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, donde además rechazó cuestionamientos personales: “No tengo nada que esconder, está todo impecable”, afirmó.

En ese marco, el funcionario explicó que una de las propuestas centrales contempla destinar un 10% de los ingresos provenientes de privatizaciones a la adquisición de armamento y bienes de capital para fortalecer la defensa nacional. Según sostuvo, se trata de una medida orientada a mejorar la capacidad operativa del país en un contexto internacional complejo.

Asimismo, el Gobierno planteó avanzar con reformas orientadas a reforzar los derechos de propiedad privada, con el propósito de atraer inversiones y promover el crecimiento económico. Entre ellas, se incluye un proyecto que limitaría las expropiaciones a situaciones “estrictamente excepcionales” y establecería indemnizaciones más elevadas para los propietarios afectados.

Cambios en tierras rurales y régimen de desalojos

Dentro del paquete, uno de los puntos más relevantes es la modificación de la ley de tierras rurales, que eliminaría las restricciones vigentes para la compra de campos por parte de extranjeros. Desde el Ejecutivo señalaron que la iniciativa busca incentivar el ingreso de capitales internacionales, especialmente en sectores estratégicos como la energía, la minería y el agro.

En ese sentido, Adorni argumentó que la Argentina se presenta actualmente como una oportunidad de inversión a nivel global y cuestionó las limitaciones existentes. “No podemos permitir que por un mero capricho ideológico estas no se realicen”, expresó al referirse a proyectos productivos que requieren grandes extensiones de tierra.

En paralelo, se propuso reformar el régimen de desalojos con el objetivo de agilizar los procesos judiciales. La iniciativa apunta a implementar procedimientos sumarísimos que permitan recuperar inmuebles en un plazo inferior a cinco días. Según explicó el jefe de Gabinete, la medida busca desalentar las ocupaciones ilegales y brindar mayor previsibilidad al mercado de alquileres.

Revisión de pensiones y reorganización del Estado

Otro de los ejes del paquete de reformas del Gobierno está vinculado a la revisión de las pensiones por discapacidad y otros beneficios sociales. La propuesta oficial plantea endurecer los requisitos de acceso y establecer controles más estrictos para garantizar que las prestaciones lleguen únicamente a quienes acrediten incapacidad laboral.

Durante su exposición, Adorni sostuvo: “Vamos a dar aumentos sólo a los que tienen incapacidad para trabajar, no a los miles de discapacitados truchos a los que el kirchnerismo les regaló un certificado”. En ese contexto, el funcionario también cuestionó políticas previas al señalar que generaron mayor presión fiscal y contribuyeron al déficit.

Por otra parte, el Ejecutivo confirmó su intención de concesionar por 30 años el complejo hotelero de Chapadmalal, con el objetivo de atraer inversión privada que permita su restauración y puesta en valor. Según indicaron, la iniciativa busca reducir los costos de mantenimiento estatal y potenciar el desarrollo económico local, garantizando a su vez el acceso público al predio, publicó Infobae.

Finalmente, el jefe de Gabinete informó que el Ministerio de Justicia enviaría al Senado un total de 60 pliegos correspondientes a jueces, fiscales y defensores oficiales para su tratamiento. La medida forma parte de una estrategia más amplia de reorganización institucional y fortalecimiento del sistema judicial.