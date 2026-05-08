La paritaria pasó a cuarto intermedio: la propuesta del Gobierno a estatales y docentes 

Propuesta salarial del gobierno de Entre Ríos a los gremios

El gobierno de Entre Ríos presentó este jueves una propuesta salarial del 3,5 por ciento remunerativo para los trabajadores estatales y docentes, en el marco de las negociaciones paritarias desarrolladas con los distintos gremios provinciales.

La oferta contempló una actualización salarial sobre las sumas remunerativas a partir de los haberes de mayo y, según indicaron desde el Ejecutivo, el porcentaje superó el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado oficialmente.

En ambos encuentros paritarios, los sindicatos rechazaron la propuesta y solicitaron una mejora de la oferta salarial. Además, se acordó pasar a un cuarto intermedio.

Qué incluyó la propuesta salarial

En el caso de los trabajadores estatales, el gobierno provincial propuso mantener además la suma fija acordada durante la paritaria de febrero. También se planteó una actualización de los tramos de liquidación de las Asignaciones Familiares en la misma proporción del incremento ofrecido.

La negociación con los gremios estatales derivó en un cuarto intermedio previsto para el martes 12 de mayo a las 14 horas, luego del pedido sindical de reformular la propuesta.

En paralelo, la oferta fue presentada también ante los gremios docentes durante una audiencia desarrollada en la Secretaría de Trabajo, con participación de representantes de AGMER, AMET, UDA y SADOP.

Se trata de un incremento salarial del 3,5 por ciento de carácter remunerativo. La oferta no solo busca sostener el poder adquisitivo, sino que se posiciona por encima del último registro oficial de inflación.

La postura del gobierno

El presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, defendió la propuesta y destacó el cumplimiento de los plazos acordados en la negociación. “El gobierno llegó a esta instancia cumpliendo con su palabra. En el último encuentro prometimos que nos íbamos a sentar a dialogar en el plazo de 90 días y han transcurrido 66”, afirmó.

Además, sostuvo que la oferta representó “un esfuerzo financiero genuino” y remarcó que “los niveles de recaudación en la provincia se mantienen en los mismos parámetros y, aun así, trajimos una oferta del 3,5 por ciento que supera el último dato de inflación y es totalmente remunerativa”.

Finalmente, Cuenca señaló que “a esta reunión trajimos la oferta que responsablemente se puede pagar. No hay ninguna especulación; el objetivo es dar previsibilidad tanto a los trabajadores como a las cuentas públicas”.

Paritarias: se pasó a cuarto intermedio

El Gobierno ofreció un aumento del 3,5% de carácter remunerativo