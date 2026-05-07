ATE y UPCN pidieron a Provincia que mejore la oferta salarial para próximo encuentro paritario

El Gobierno provincial formalizó una propuesta de actualización salarial del 3,5% sobre la suma remunerativa para los estatales entrerrianos a partir de los haberes de mayo. Tras el ofrecimiento, los gremios ATE y UPCN solicitaron mejorar la propuesta y pidieron pasar a un cuarto intermedio hasta el martes 12.

El secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, rechazó el porcentaje ofrecido y sostuvo que “está muy lejos de lo que pretendemos y necesitamos los trabajadores del Estado”. El dirigente calificó la propuesta como “fría, sin ser integral y sin consistencia”.

ATE pidió una oferta integral

Muntes indicó a Elonce que el gremio espera que en la próxima reunión paritaria el Gobierno presente una propuesta distinta, que pueda ser analizada con los estatales. “Rechazamos la propuesta salarial y exigimos que el martes 12 haya una oferta diferente para debatirla con los trabajadores”, afirmó.

El dirigente adelantó que ATE convocará al cuerpo de delegados el lunes y al Consejo Directivo Provincial el martes para definir los pasos a seguir.

Reclamo por pérdida salarial

Desde ATE plantearon que el ofrecimiento no alcanza a recomponer el poder adquisitivo perdido. Según Muntes, los estatales acumulan una pérdida del 40% desde el inicio de la actual gestión y del 10% desde el último acuerdo salarial.

“Con el 3,5% ofrecido estamos a siete puntos del sistema inflacionario, y a eso hay que agregarle el 40% del poder adquisitivo perdido”, expresó.

ATE valoró que la oferta haya sido planteada como remunerativa, ya que impacta en jubilados y en la obra social, pero consideró que el porcentaje resultó insuficiente. “Es positivo que sea remunerativo, pero la propuesta es corta y esperamos que la aumenten para la próxima reunión paritaria”, señaló Muntes.

En ese sentido, el gremialista reclamó que el Gobierno provincial explique "cuál será el plan para recuperar salario real" de los estatales entrerrianos.

“Los trabajadores necesitamos un salario que nos alcance para vivir dignamente y si el Estado nacional y provincial no recaudan lo suficiente, el problema es la política económica desacertada del gobierno nacional que apoya al provincial”, cuestionó Muntes.

UPCN pidió una propuesta completa

Por su parte, la secretaria adjunta de UPCN, Carina Domínguez, afirmó que el gremio no analizará solamente el porcentaje ofrecido porque considera que la propuesta es incompleta.

“No vamos a responder solo sobre un porcentaje, porque el análisis es mucho más profundo”, sostuvo.

Domínguez reclamó al Gobierno un gesto político que permita conocer qué está dispuesto a hacer para mejorar la situación de los trabajadores estatales.

Reclamo por igualdad entre sectores

La dirigente de UPCN también planteó diferencias dentro de la administración pública y pidió que el Ejecutivo respete acuerdos y garantice igualdad de trato.

“Pedimos que el gobierno entienda que estamos en un contexto de crisis y todos no podemos soportar los recortes, ajustes y reacomodamientos que pretende porque generan un impacto salarial y desde el punto de vista de lo que siente el trabajador”, apuntó.

Además, cuestionó diferencias en beneficios, como el boleto gratuito, y medidas que, según indicó, no alcanzan a todos los trabajadores por igual. “Necesitamos que el Gobierno reconozca que las cocineras y los promotores de derechos son importantes en el Estado provincial”, expresó.

La negociación salarial pasó a cuarto intermedio hasta el martes 12, cuando los gremios esperan recibir una propuesta superadora e integral.