El diputado Rossi presentó un proyecto que exige la fiscalización obligatoria de transporte de carga en Entre Ríos

El diputado provincial Juan Manuel Rossi presentó un proyecto en la Cámara de Diputados de Entre Ríos que busca exigir al Poder Ejecutivo Nacional el cumplimiento de la fiscalización obligatoria de pesos y dimensiones de los transportes de carga en las rutas nacionales que atraviesan la provincia, tal como lo establece la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449. Según Rossi, la falta de controles adecuados está perjudicando gravemente el estado de las rutas provinciales y comprometiendo la seguridad vial.
"Lo que estamos planteando es que la Cámara exija formalmente al gobierno nacional que, a través de Vialidad Nacional, se realicen los controles de sobrecarga de camiones que circulan por las rutas de nuestra provincia", explicó el legislador. Rossi señaló que el mal estado de las rutas de Entre Ríos, que son parte de un importante corredor bioceánico y un paso fundamental para el transporte de mercancías, se debe en gran medida a la sobrecarga de los camiones que transitan por ellas sin ser adecuadamente fiscalizados.
El diputado subrayó que el mantenimiento de las rutas es cada vez más costoso y complicado debido al deterioro acelerado. "La sobrecarga reduce la vida útil del pavimento y aumenta los costos de reparación, lo que genera una espiral negativa que afecta a todos los entrerrianos", indicó Rossi, quien destacó la importancia de implementar balanzas y sistemas de fiscalización fija y móvil para controlar el peso de los vehículos de carga.
Rutas en crítico estado: los puntos más afectados
El estado de las rutas en Entre Ríos es un tema de creciente preocupación. Según Rossi, existen varias rutas nacionales que atraviesan la provincia y están en condiciones de deterioro avanzado, especialmente en puntos clave como la Ruta 14, la 18 y el paso de Rosario a Victoria. "El mal estado de las rutas y la falta de señalización en algunos tramos también generan riesgos adicionales, sobre todo para los vehículos más pequeños que intentan adelantar a los camiones", comentó el diputado.
Rossi señaló que el tránsito pesado, especialmente el de camiones que transportan productos desde las zonas rurales o parques industriales hacia los puertos y centros de distribución, es uno de los principales factores que contribuye a la degradación de la infraestructura vial. "Entre Ríos es una provincia que está en el centro de la actividad productiva y logística del país. Necesitamos rutas en buen estado. ", remarcó el legislador.
En cuanto a los puntos críticos, Rossi mencionó que la zona de Concordia, la Ruta 14 entre Ceibas y Zárate, y el paso de Rosario a Victoria son algunas de las más afectadas. "Es urgente que se implementen controles adecuados para evitar que los camiones utilicen rutas alternas para esquivar los pesajes", agregó.
Propuestas y desafíos para mejorar la infraestructura vial
Además de la fiscalización de los camiones, el diputado Rossi propuso una serie de medidas para mejorar la infraestructura vial de la provincia. Estas incluyen la revalorización de las rutas provinciales y el cobro de una tasa por el mantenimiento de las rutas en función del uso que hacen los camiones de carga, especialmente aquellos que provienen de otras provincias o países.
"Hay que analizar la posibilidad de cobrar una tasa por el mantenimiento de las rutas, de manera proporcional y justa, en función del deterioro que causan los camiones de carga", sugirió Rossi, quien destacó que el sistema actual de financiamiento con impuestos automotores es insuficiente para cubrir los costos de reparación y mantenimiento de las rutas.
Finalmente, el diputado recordó que la seguridad vial y el desarrollo productivo están estrechamente relacionados. "Unas buenas rutas no solo son necesarias para la seguridad de los entrerrianos, sino también para el futuro de nuestras empresas, el turismo y la competitividad del país", concluyó Rossi.
Vialidad Nacional alerta
Según datos de Vialidad Nacional del período 2023-2024, el 43,9% de los 2.018 km de rutas nacionales relevados en Entre Ríos se encuentra en mal estado, mientras que solo el 26,3% presenta condiciones buenas. El tránsito de camiones con exceso de carga provoca fisuras, deformaciones y baches, reduciendo drásticamente la vida útil del pavimento. Un aumento del 20% en el peso por eje puede reducir a la mitad la durabilidad de una ruta.