Desplazaron al titular de Anses luego que anunciara una posible reforma jubilatoria

El presidente Javier Milei decidió desvincular al titular de la Anses, Mariano de los Heros, luego de cuestionar las declaraciones públicas del funcionario sobre la posibilidad de una reforma jubilatoria. "No es para este momento”, dijo el primer mandatario horas antes de hacer público el despido.

De los Heros había manifestado que el Gobierno impulsaba una reforma previsional “antes de fin de año”. Pero Milei desechó de plano esa posibilidad en una entrevista que brindó este lunes.

Horas después, el vocero presidencial Manuel Adorni hizo el anuncio formal de su desvinculación en su cuenta de X: "Se le ha solicitado la renuncia al Titular de ANSES Mariano de los Heros. Lo reemplazará Fernando Bearzi".

Al ser consultado por las declaraciones de su funcionario, Milei manifestó: “Eso corre por cuenta del titular de Anses. Eso no es lo que está en carpeta. Es decir, hasta que usted no arregle el problema laboral, no puede ir con el tema previsional”.

Qué dijo Mariano de los Heros sobre la reforma previsional

Mariano de los Heros enmarcó la necesidad de avanzar en una reforma previsional en lo firmado por Milei y los gobernadores en el Pacto de Mayo. "Es el punto 9 del Pacto de Mayo", recordó el titular de la Anses en declaraciones a medios durante el fin de semana.

"El promedio de los años que compran por moratoria está arriba de los 25. O sea, es gente que ha aportado 5 años y 25 los compran a un precio vil. Con lo cual hay un estímulo negativo a la formalización, porque termina ganando el que se mantiene en la informalidad", apuntó De los Heros.

Al momento de dar soluciones, el titular de la Anses también marcó el camino de la reforma laboral o, al menos, de las cargas sociales que pagan los empleadores: "La informalidad tiene que ver también con los impuestos al trabajo, que es una cuestión que el Gobierno también está evaluando", sostuvo.

Para el futuro de las personas que ya no pueden acceder a la moratoria, De los Heros fue claro: "Hay gente que no llega a los 30 años de aportes porque ha cambiado el mundo laboral. Entonces, quien hoy no llega a los 30 años de aportes no tiene derecho a la jubilación". (fuente Ámbito)