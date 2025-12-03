Cuestionan la reforma del juicio por jurados: advierten que es “regresiva” y que “retrasa el avance de la justicia”

La reforma del juicio por jurados continúa generando un intenso debate en el ámbito jurídico provincial. El abogado penalista Damián Petenatti cuestionó públicamente los cambios introducidos en la normativa y advirtió que las modificaciones implican un retroceso para el sistema de administración de justicia.

Según afirmó, “lo que está ocurriendo en verdad es que la reforma a la ley de juicios por jurados ha tenido un inicio muy amargo y errático. Son cuestiones que eran en cierta medida previsible y esta cuestión ahora se está confirmando”.

En ese sentido, explicó que recientes fallos judiciales declararon la inconstitucionalidad de artículos claves de la reforma. “Recientemente los fallos que mencionaban versan sobre una declaración de inconstitucionalidad sobre una de las normas de estas reformas que, de alguna manera, obligaba a causas que estaban muy avanzadas y otras que estaban muy próximas al comienzo de la celebración de un juicio por jurado, la ley daba marcha atrás y obligaba a reeditar etapas procesales que estaban totalmente concluidas para que vayan ante un juez técnico”.

El abogado subrayó que los tribunales objetaron el “retroceso” procesal que implicaba la nueva redacción: “Eso fundamentalmente fue lo que se declaró a través de estos dos fallos, basándose en los plazos razonables y la imposibilidad de que los actos legales que se han cumplido en un proceso se extinga y se dé marcha atrás”.

Damián Petenatti dialogó con GPS. Foto: Elonce.

Más cuestionamientos en puerta

Para Petenatti, estas decisiones judiciales serán apenas el comienzo de una serie de planteos. “Van a haber muchísimos más cuestionamientos, no solamente por este aspecto, sino también por otros muchos más graves, como es quitar la competencia a muchos delitos que debían ser juzgados por el sistema de jurados”, remarcó.

El penalista defendió la relevancia del sistema de participación ciudadana en los procesos penales. Afirmó que “la importancia del juicio por jurados está nada menos que en el cumplimiento de lo que establece la Constitución y en la participación de la ciudadanía, sino que eso trae muchas consecuencias que son beneficiosas para la mejora de la administración de la justicia”.

Según explicó, una de las fortalezas del modelo radica en que “en definitiva, los imputados de cometer crímenes o delitos tan graves son juzgados por personas que son ajenas al sistema del Poder Judicial”. A su vez, señaló que el funcionamiento tradicional presenta tendencias sesgadas: “La experiencia muestra que, en muchos casos, los jueces por pertenecer al Poder Judicial y por quedar expuestos a críticas de la sociedad y amenazas de jury si no fallan conforme a los criterios o expectativas sociales, esto tiene su impacto en la resolución de los casos”.

Foto: Elonce.

La polémica por el artículo 2

Uno de los puntos más controvertidos de la reforma es el artículo 2 de la ley 11.222. Petenatti lo explicó de este modo: “Básicamente el artículo 2 de la ley 11.222 lo que establecía es que cuando la audiencia de admisión de evidencias no se haya desarrollado, el juicio tendría que resolverse con jueces profesionales”.

El abogado insistió en que esta disposición obligaba a retroceder en etapas procesales ya concluidas: “Esta decisión obligaba a volver atrás a ciertas etapas procesales que ya estaban cumplidas, puntualmente en la remisión de la causa a juicio”. Además, anticipó que los planteos continúan: “Nosotros, en una causa que se tramita en Diamante hemos solicitado la inconstitucionalidad de esta reforma por el artículo 1 de la ley 11.222 porque recorta la competencia que antes la ley tenía”.

Foto: Elonce.

Finalmente, Petenatti advirtió que la reforma del juicio por jurados no solo implica un retroceso técnico, sino constitucional: “Por eso se ha señalado en toda la Argentina que esta reforma es regresiva y que está retrasando el avance de la justicia en el modelo constitucional de juzgamiento que es el juicio por jurados”.