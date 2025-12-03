Declararon inhábil judicial el 26 de diciembre en Entre Ríos

El día después de Navidad será inhábil judicial en Entre Ríos

El Superior Tribunal de Justicia (STJ), reunido en Acuerdo Especial, dispuso declarar inhábil judicial para el día viernes 26 de diciembre próximo para todas las dependencias judiciales en Entre Ríos.

En esa fecha, el servicio de Justicia será garantizado por magistrados/as, funcionarios/as y personal que atenderán los casos de urgencia. También funcionará la Mesa de Información Permanente del Poder Judicial 0800-444-6372.