Diciembre 2025: fin de semana largo y todos los feriados del mes

Con la llegada de diciembre, muchos argentinos revisan el calendario para saber si todavía quedan días de descanso antes de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

En este tramo final del 2025 aún figuran dos feriados nacionales y un fin de semana largo de tres días, una oportunidad ideal para hacer una pausa, compartir tiempo con la familia, reencontrarse con amigos, aprovechar actividades al aire libre o incluso planear una escapada para cerrar el año con energía renovada.

Calendario

¿Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo 2025?

El 8 de diciembre es feriado nacional por el Día de la Inmaculada Concepción de María. Este año cae lunes, por lo que dará lugar a un fin de semana largo de tres días.

Esta fecha conmemora el dogma católico que sostiene que la Virgen María fue concebida sin pecado original, es decir, libre de toda mancha de pecado desde el primer instante de su existencia, por un designio divino especial.

Navidad

¿Qué día de la semana cae Navidad y Año Nuevo 2025?

Este año el 24 de diciembre, también llamado Nochebuena, caerá un miércoles. Aunque esa noche se realizan celebraciones familiares y sociales, es importante recordar que el miércoles 24 es un día laborable y la mayoría de las personas trabajarán de manera habitual. Este día no es feriado ni asueto en Argentina, aunque algunas empresas pueden otorgar medio día libre.

Por su parte, el feriado oficial de Navidad será el jueves 25 de diciembre, día en que se celebrará la festividad religiosa y culturalmente significativa para muchos, y en que la mayoría disfrutará de un día libre para descansar y compartir con sus seres queridos.

En tanto, el 31 de diciembre, conocido como Nochevieja, será un miércoles y no es feriado nacional. En cambio, sí será feriado el jueves 1 de enero por Año Nuevo, un día que estará destinado al descanso y a la celebración familiar. Este día será libre para la mayoría de los trabajadores.

Diciembre 2025: días no laborables, fin de semana largo y todos los feriados del mes

¿Qué pasa si trabajo el 25 de diciembre o el 1 de enero?

Dado que el 25 de diciembre y el 1 de enero son feriados nacionales, la mayoría de los empleados no deberán acudir a sus lugares de trabajo. No obstante, aquellos que deban trabajar en Navidad y Año Nuevo tienen derecho a percibir el pago doble por esa jornada, según lo establecido en la Ley de Contrato de Trabajo.

Próximos feriados que quedan en 2025

·

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

·

Jueves 25 de diciembre: Navidad.

El único fin de sema largo que resta este año

·

Del sábado 6 al lunes 8 de diciembre. (Fuente: Clarín)