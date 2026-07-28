Cristina Kirchner acudirá a la ONU para impugnar la condena en la causa Vialidad

Cristina Kirchner acudirá a la ONU mediante una presentación ante el Comité de Derechos Humanos para cuestionar la condena en la causa Vialidad. La defensa alegará violaciones al debido proceso y buscará agotar las instancias internacionales.
Cristina Kirchner acudirá a la ONU para cuestionar la condena dictada en la causa Vialidad. La defensa de la expresidenta presentará una Comunicación Individual ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con el argumento de que durante el proceso judicial se vulneraron garantías fundamentales protegidas por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La presentación constituirá el primer paso formal de una estrategia internacional para impugnar la sentencia que condenó a la exmandataria a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, fallo que quedó firme tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia.
Según trascendió, los abogados centrarán sus planteos en presuntas violaciones al debido proceso, el derecho de defensa y la imparcialidad judicial, al considerar que el Estado argentino incumplió obligaciones asumidas en materia de derechos humanos.
Refuerzo del equipo jurídico
Como parte de la estrategia, el equipo encabezado por el abogado Carlos Beraldi incorporó al jurista brasileño Rafael Valim, especialista en litigios internacionales y uno de los abogados que participó en la defensa del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en el caso Lava Jato.
También integra la defensa el exjuez español Javier Borrego, con experiencia en el sistema europeo de protección de los derechos humanos.
La defensa considera que el antecedente de Lula puede resultar relevante, ya que en 2022 el Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó que el proceso seguido contra el mandatario brasileño había vulnerado garantías del debido proceso.
Qué puede resolver el Comité
Antes de analizar el fondo del planteo, el Comité de Derechos Humanos deberá realizar un examen de admisibilidad para determinar si la presentación cumple con los requisitos establecidos.
En caso de admitir el reclamo, el organismo podrá solicitar información al Estado argentino y posteriormente emitir un pronunciamiento sobre la denuncia.
Las decisiones del Comité no revocan ni dejan sin efecto las sentencias dictadas por los tribunales nacionales, aunque constituyen pronunciamientos de relevancia en el ámbito internacional sobre el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los Estados en materia de derechos humanos.