Confirmaron que Milei ya no está en Israel y no corre peligro tras el ataque a Irán

Milei ya no está en Israel. El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó a través de su cuenta de X que el presidente Javier Milei ya no se encuentra en Israel, luego de la gira en la que recibió el galardón conocido como «el Premio Nobel Judío», y por lo tanto no corre peligro ante un inminente ataque por parte de Irán.

Durante esta madrugada del viernes en Medio Oriente, las fuerzas armadas de Israel iniciaron una operación en territorio iraní, con el bombardeo sobre docenas de objetivos nucleares y puntos estratégicos en Teherán.

Tras la confirmación del «ataque preventivo», se declaró el estado de emergencia en todo el país, ante una casi segura represalia por parte de su vecino e histórico enemigo.

Inmediatamente en la Argentina se planteó la duda sobre la seguridad del mandatario argentino, pero el portavoz libertario se encargó de despejar esas dudas con un posteo escueto. «Ya no está en Israel», respondió a la consulta del periodista Diego Papic en la red social de Elon Musk.

"Operación Nación de Leones"

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó este viernes el inicio de una campaña militar contra Irán, denominada "Operación Nación de Leones", en lo que describió como una acción para “revertir la amenaza iraní a la propia supervivencia de Israel”. En una extensa declaración grabada en video, el mandatario afirmó que los ataques están dirigidos al “corazón del programa de enriquecimiento nuclear de Irán y sus esfuerzos por fabricar armas nucleares”.

La ofensiva fue lanzada por la Fuerza Aérea israelí contra instalaciones militares y nucleares en territorio iraní, incluyendo, según Netanyahu, el complejo de enriquecimiento de Natanz y científicos vinculados al desarrollo del arsenal nuclear.

“La operación continuará por los días que sean necesarios para eliminar esta amenaza”, dijo el primer ministro.