Concejales justicialistas se reunirán en Paraná para debatir sobre las gestión locales

Ediles justicialistas de toda la provincia, participarán de un encuentro en Paraná para intercambiar experiencias y fortalecer el rol de los gobiernos locales. Será este sábado, en la Sala Mayo.
La Liga de Concejales Justicialistas de Entre Ríos se reunirá este sábado 28 de marzo en Paraná, en un encuentro que convocará a ediles de distintos puntos de la provincia con el objetivo de debatir y compartir experiencias de gestión local.
La jornada comenzará a las 9 en la Sala Mayo y se desarrollará bajo la consigna “Gobiernos locales: el motor del desarrollo entrerriano”, en un espacio orientado a fortalecer el rol de los concejos deliberantes.
Según se informó, la iniciativa busca promover el intercambio de ideas, consolidar el trabajo conjunto y generar herramientas comunes para abordar problemáticas territoriales.
Un espacio de construcción colectiva
El presidente del bloque de concejales Más para Entre Ríos de Sauce de Luna, Luis María Setau, destacó la conformación de este ámbito político y valoró su alcance.
“Que se haya podido conformar la Liga de Concejales Peronistas de la provincia de Entre Ríos es un espacio que busca consolidarse como un ámbito de construcción colectiva”, expresó.
En ese sentido, remarcó que el objetivo es que concejales y concejalas puedan debatir desafíos comunes y fortalecer el desarrollo de sus comunidades mediante políticas públicas coordinadas.
Trabajo previo y articulación territorial
Setau también hizo referencia al proceso que permitió concretar el encuentro y destacó el rol de los ediles de la capital provincial.
“Ya se venía charlando con otros compañeros y al final se pudo concretar gracias a los concejales de Paraná”, señaló.
Además, subrayó la importancia de la Liga como herramienta de articulación política y territorial: “Tenemos muchas ganas de trabajar y de poder hacerlo con todos los concejales de la provincia para ver la mejor forma de llevar este proyecto adelante”.
Intercambio de experiencias y fortalecimiento legislativo
Por su parte, la concejal de Concordia, Carolina Amiano, consideró que la Liga será clave para fortalecer el trabajo legislativo en cada localidad. “Es una herramienta fundamental para el intercambio de ideas y para conocernos más”, sostuvo.
Asimismo, destacó la importancia de que estos encuentros se realicen en distintas ciudades para dar protagonismo a cada territorio y enriquecer el debate político.
Conocer realidades y mejorar la gestión
Amiano valoró el encuentro como una instancia de intercambio directo entre representantes de distintos municipios. “Si bien tenemos contacto con algunos concejales, es distinto cuando nos conocemos de primera mano, intercambiamos ideas y herramientas para poder legislar mejor”, explicó.
Además, consideró fundamental conocer las realidades de cada localidad, tanto en municipios gobernados por el peronismo como en aquellos donde el espacio se encuentra en la oposición.
El rol de la oposición y el contexto actual
En esa línea, la edil remarcó el aprendizaje que implicó el rol opositor en distintos concejos deliberantes. “Como concejales opositores también tuvimos que aprender a ser una oposición responsable, con críticas constructivas a través de proyectos”, afirmó.
También sostuvo que el intercambio de ordenanzas y herramientas legislativas permite fortalecer un proyecto común dentro del peronismo, en un contexto donde, según señaló, los municipios enfrentan limitaciones.
Interpelar a las nuevas generaciones
Amiano también planteó la necesidad de renovar el vínculo del peronismo con la sociedad, especialmente con los jóvenes. “El peronismo tiene que volver a ser una herramienta que transforme la realidad cotidiana”, expresó.
En ese marco, consideró clave sumar a las nuevas generaciones y abrir el movimiento a la participación juvenil, incorporando temas como la economía del conocimiento y el emprendedurismo local.
Un desafío hacia el futuro
Finalmente, la concejal remarcó la importancia de combinar experiencia y nuevas ideas para fortalecer el proyecto político. “Hoy debemos combinar la experiencia con nuevas ideas, la gestión con la participación, y construir un proyecto que vuelva a entusiasmar”, concluyó.
El encuentro de la Liga de Concejales Justicialistas se presenta así como un espacio de debate, articulación y proyección política, en busca de fortalecer el rol de los gobiernos locales en el desarrollo entrerriano.