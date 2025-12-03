Causa ANDIS: la declaración de Spagnuolo y el rechazo al pedido de nulidad y su sobreseimiento

El juez federal Sebastián Casanello desestimó el planteo de la defensa, que cuestionaba la validez de los audios usados en la investigación por supuesta manipulación y origen ilegítimo. La declaración completa de Diego Spagnuolo.
El juez federal Sebastián Casanello rechazó este miércoles el pedido de nulidad y sobreseimiento presentado por la defensa de Diego Spagnuolo en la causa ANDIS, donde se investigan presuntos hechos de corrupción.
Los abogados de Spagnuolo, Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera, habían solicitado anular una resolución clave del 21 de agosto de 2025 y todos los actos posteriores, argumentando que la investigación se basó en audios supuestamente adulterados y obtenidos de manera ilegítima.
La defensa sostuvo que los audios atribuidos a Spagnuolo presentaban “ausencia de metadatos, fragmentación, microcortes y diferencias acústicas”, e incluso mencionó la posible presencia de “voz sintética generada por inteligencia artificial”. Según los abogados, esto demostraría que el material carece de autenticidad y podría provenir de una interceptación ilegal.
Además, cuestionaron que no se haya realizado una verificación técnica oficial al momento de incorporar los audios a la causa, y señalaron que tanto los dictámenes del Ministerio Público Fiscal como las medidas posteriores se apoyaron en ese material.
Por eso, pidieron que se declare la nulidad de la resolución y de todos los actos posteriores, y que se sobresea a Spagnuolo por “contaminación probatoria”, invocando la doctrina del “fruto del árbol envenenado”.
Casanello consideró que el planteo ya había sido resuelto
En su fallo, Casanello recordó que el mismo planteo ya había sido presentado y rechazado en septiembre de 2025, cuando la defensa de otros imputados (los hermanos Kovalivker) había alegado argumentos similares: que la investigación se inició a partir de audios difundidos por la prensa, presuntamente adulterados, y que su incorporación vulneró derechos fundamentales.
El juez sostuvo que en ese momento ya se había determinado que la denuncia original era válida, que no se había demostrado una violación concreta a la intimidad ni un perjuicio concreto, y que las nulidades procesales deben interpretarse con criterio restrictivo. Además, remarcó que el incidente fue apelado y actualmente está en revisión en la Cámara Federal.
Por eso, Casanello consideró que el nuevo pedido de la defensa de Spagnuolo “reproduce los mismos argumentos, agravios y cuestionamientos ya evaluados y resueltos”, y que no se presentó ningún hecho nuevo ni circunstancia relevante que justifique volver a tratar el tema.
El magistrado resolvió rechazar “in limine” el planteo de nulidad y sobreseimiento, al considerar que no superaba el estándar mínimo de admisibilidad y que no se acreditó un perjuicio concreto. Además, advirtió que aceptar el pedido implicaría dictar resoluciones contradictorias dentro del mismo proceso.
De esta manera, la causa ANDIS continuará su curso mientras la Cámara Federal analiza el incidente de nulidad presentado anteriormente. El informe pericial de parte presentado por la defensa será evaluado en la etapa procesal correspondiente, pero por ahora no altera el encuadre jurídico del caso.
La declaración completa de Spagnuolo
“Por consejo de mi abogado me voy a negar a declarar en esta oportunidad, sin perjuicio de ello, y si se me permite quisiera hacer un par de manifestaciones sin aceptar preguntas del tribunal, ¿es posible?“, comenzó el exfuncionario con constantes gestos de nerviosismo.
Luego de negar las imputaciones que le formularon, señaló: “Con un par de hechos que creo que son de fácil aclaración, quería manifestar que, con respecto al dinero hallado en la caja de seguridad, yo lo ingreso en marzo de 2023, es decir, 10 meses antes de que yo ingresara a la función pública. Lo que se haya hallado en la caja, más allá de que después se determinará su procedencia, no tiene nada que ver con mi paso por la función pública, con todas las maniobras descritas”. Tras ello, Spagnuolo adjuntó un certificado que, en teoría, especificaría las fechas de estos movimientos.
“Se habla también de unas modificaciones en mi casa: no fueron obras ni mucho menos, fueron un par de arreglos menores, eso se puede corroborar fácilmente”, insistió.
Acto seguido, el extitular de Andis habló del día en el que la Policía allanó su casa y pidió hacer una aclaración: “No me acuerdo si era en el acta de allanamiento o en el dictamen del señor fiscal, pero leí en alguna parte que yo intenté huir o algo por el estilo, no me acuerdo dónde lo leí, pero lo niego categóricamente, es más, yo me enteré de los allanamientos porque primero fueron a un domicilio de un sobrino mío y, después, por la televisión veo que estaban allanando ‘propiedades de Spagnuolo’, así era el titular”.
“Yo no tengo propiedades, pero que asumí que me estaban buscando y llamé a la Fiscalía, en el registro constan esas llamadas. Hablé con la secretaria que me dijo que el doctor estaba en una reunión, que después se iba a comunicar conmigo, Manifesté dónde estaba, cuál era mi domicilio, o sea, me quedé esperando. Después de más o menos dos horas me llevé el celular porque si el doctor se iba a comunicar conmigo lo iba a hacer al celular y quería comprar algo para comer, tenía hambre. En ese momento me cruza un auto, en un barrio cerrado, o sea, donde la máxima es de 25 (kilómetros por hora), no salí rápido ni nada por el estilo”, explicó.
Luego de precisar los detalles del día en el que la Policía llegó a su casa, aclaró que lo hizo porque se malinterpretó su actitud. “Desde el primer momento me puse a disposición del Tribunal y de la Fiscalía, siempre estuve a derecho, es falso que yo me haya querido fugar o algo por el estilo. Yo a la secretaria le había pedido si podía constar mi llamado y no lo vi reflejado en la causa”, remarcó.
Una vez que finalizó su declaración, el fiscal le preguntó nuevamente si iba a negarse a declarar, y lo reafirmó. “Que no se interprete como una falta de respeto, pero interpreto como prematura esta citación a indagatoria. Es muy profusa, por lo que se ve en el expediente, la prueba recolectada y el secreto de sumario se levantó el viernes, no hubo tiempo para hacer una defensa explicada, yo necesito estudiar en profundidad las pruebas recolectadas”, completó.
En los últimos avances de la causa también declaró Daniel Garbellini, exnúmero dos de Spagnuolo, quien aparece como el nexo entre un exdirector de la ANDIS de 2018 que pasó a trabajar para los laboratorios y que, se sospecha, direccionaba las licitaciones que hacía la agencia.
También se cree que realizó reformas en una casa de El Pato Country Club entre 2024 y 2025 y aparece vinculado a los privados que están siendo investigados.
El juez Casanello tiene diez días para resolver la situación procesal de cada uno de los 15 implicados hasta el momento en la investigación.