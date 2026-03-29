Caso Manuel Adorni: una testigo denunció hostigamiento y la Justicia impuso restricciones

La investigación por el vuelo privado vinculado a Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo luego de que una testigo clave denunciara haber sido víctima de hostigamiento tras su declaración. A partir de esta situación, la Justicia dispuso una serie de restricciones para evitar cualquier tipo de contacto o presión.

Se trata de Vanesa Tossi, empleada de la firma Jag Executive Aviation, quien brindó testimonio en la causa y aportó detalles sobre la contratación del vuelo a Punta del Este en el que viajó Manuel Adorni junto a su familia.

Según su declaración, el contacto para gestionar la operación fue realizado por el periodista Marcelo Grandío, a quien dijo conocer previamente. En ese marco, explicó que la solicitud inicial consistía en cotizar un vuelo con el objetivo de “invitar a una familia” al destino uruguayo.

Restricciones judiciales tras la denuncia

Luego de su exposición ante la Justicia, la testigo denunció que fue hostigada por Grandío. Indicó que durante el proceso recibió mensajes y un llamado telefónico, lo que motivó la intervención judicial para resguardar su integridad.

A raíz de la denuncia, se dispusieron medidas que prohíben al periodista establecer contacto con la testigo, ya sea de forma directa o a través de terceros. También se le impide acercarse a su domicilio, lugar de trabajo o sitios que frecuente habitualmente.

Además, deberá abstenerse de realizar cualquier tipo de intimidación, presión o perturbación. Cualquier presentación o reclamo que desee efectuar deberá canalizarlo exclusivamente por vías judiciales.

Adorni está siendo investigado.

El testimonio que complica la investigación

Durante su declaración, Tossi brindó detalles sobre la organización del vuelo en el que participó Manuel Adorni. Señaló que, tras enviar la propuesta, tomó conocimiento de que los pasajeros serían el jefe de Gabinete y su familia.

En ese contexto, afirmó que en un primer momento se le solicitó que el vuelo no fuera facturado. “Luego acordamos facturar sólo el tramo de ida”, sostuvo, y agregó que incluso aportó un chat en el que se indicaba que la factura debía emitirse a nombre de una firma vinculada al periodista.

También explicó que se le pidió intentar vender plazas en tramos sin pasajeros para reducir costos, lo que derivó en la comercialización de algunos pasajes y un descuento en el precio final.

Pagos en efectivo y avance de la causa

En relación al pago del vuelo, la testigo aseguró que una parte se realizó en efectivo. “Finalmente se encontró conmigo y me entregó un sobre con el efectivo”, declaró sobre la entrega del dinero.

Según su relato, el contacto para concretar el pago fue coordinado a través de otras personas vinculadas al entorno del periodista, lo que forma parte de los elementos que analiza la investigación.

La causa que involucra a Manuel Adorni continúa en etapa de análisis judicial, con nuevas medidas orientadas a resguardar a los testigos y avanzar en el esclarecimiento de los hechos vinculados al vuelo privado.