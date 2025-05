ATE se opone al reemplazo de IOSPER: “Toda modificación que se intente hacer, se podía realizar en la actual ley”

El gobierno provincial anunció un proyecto en el que se promueve reemplazar IOSPER por OSER, lo que generó gran rechazo por parte de diferentes grupos y asociaciones. Uno de ellos es ATE, que en el programa GPS salió a brindar su punto de vista de la mano de su secretario general Oscar Muntes.

En primera instancia, comentó cómo ha estado trabajando junto a otras agrupaciones: “Recién terminamos otra reunión muy importante con diferentes sectores y actores. Entendemos que va a ser así hasta el último instante. Les estuve explicando por qué no tiene que ser ley. Lo importante es, a partir de la conformación de la intersindical en defensa de nuestra obra social, el trabajo coordinado que estamos haciendo todos y entendiendo por qué tenemos que militarlo a lo largo y ancho de la provincia y por qué tenemos que explicarle a cada uno de los trabajadores la situación en la que estamos”.

Luego, se negó a la propuesta del gobierno provincial con la creación de la nueva obra social: “Hay que discutir todo y nosotros decimos que no debe ser ley porque toda modificación que se intente hacer, se podía realizar en la actual ley. No era necesario una ley nueva”. Sin embargo, recordó: “Sabemos que en determinado tiempo tenemos que actualizar y en esto estamos totalmente de acuerdo. Tenemos que avanzar en esta situación, no en la eliminación de la obra social”.

Foto: Elonce

“Hay preocupación en los afiliados y afiliadas, no se resuelve por ventanilla lo que se había prometido: que el afiliado y afiliada iba a tener soluciones rápidas. Esto no lo tenemos, los medicamentos están en una situación cada vez más complicada”, resumió.

Sobre las complicaciones que podría llegar a tener el avance del proyecto, comentó que “los trabajadores y trabajadoras del Estado no vamos a poder pagar una obra social, es imposible. Vamos a tener el 80% de los afiliados de IOSPER sin poder acceder a lo principal, que es la salud”.

Por tal motivo, ya comenzaron a “conversar con legisladores y legisladoras. Con los diferentes bloques hemos pedido reunión y el miércoles de la semana que viene vamos a estar participando con las comisiones. Fuimos invitados a estas comisiones, solicitamos una audiencia para que nos reciba. Para nosotros es muy importante la opinión, pero queremos saber la definición. Queremos saber qué es lo que van a hacer. Una cosa es votar a favor o en contra, revisarla o introducir modificaciones”.

Foto: Elonce

“Vamos a tener que discutir fuertemente que queremos modificar varios puntos que estamos de acuerdo en la ley, porque todo es perfectible, pero todo depende de la definición que tengan los senadores de la oposición”, amplió.

Ante la reducción del número de integrantes del Directorio, afirmó: “Hay que reducirlo seguro, pero la representación de los trabajadores y de los diferentes sectores, tenemos que debatirla. No hay inconvenientes porque no es una obra social de los sindicatos, sino de los afiliados y afiliadas”.