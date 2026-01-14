 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Política

ATE destacó fallo que ordena devolver descuento salarial a una empleada estatal  

La justicia ordenó al Ministerio de Salud devolver los haberes descontados a una trabajadora del área. ATE celebró el fallo. 

14 de Enero de 2026
ATE
ATE

La justicia ordenó al Ministerio de Salud devolver los haberes descontados a una trabajadora del área. ATE celebró el fallo. 

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) obtuvo un fallo favorable sobre un descuento salarial realizado a una empleada estatal. El Superior Tribunal de Justicia (STJ) hizo lugar a una acción impulsada por el equipo jurídico del sindicato, exigiendo el reintegro inmediato de sumas descontadas a una trabajadora del sector Salud.

 

La intervención del Consejo Directivo Provincial de ATE fue clave para demostrar que el Estado vulneró los derechos de la empleada. Según la presentación gremial, la administración procedió a realizar quitas salariales sin emitir un acto administrativo ni notificar previamente a la afectada, lo que impidió cualquier tipo de descargo.

 

Desde el sindicato destacaron que este fallo ratifica la postura que ATE viene sosteniendo en las paritarias y en los organismos públicos: "el salario es de carácter alimentario y no puede ser afectado por decisiones unilaterales e infundadas".

 

En la sentencia de la causa (Expte. Nº 28139), dictada el 11 de enero por el STJ de Feria, los magistrados coincidieron con el planteo de ATE al calificar el accionar oficial como una "vía de hecho". El tribunal subrayó que la ausencia de un instrumento legal previo torna la conducta del Estado en un "comportamiento material ilegítimo".

 

Este resultado judicial no solo beneficia a la trabajadora directamente afectada. "La justicia nos da la razón una vez más: El Estado no puede pasar por encima de los procedimientos legales ni de los derechos de quienes sostienen el sistema público", señalaron desde el gremio. (APF)

Temas:

ATE fallo descuentos STJ Gobierno de Entre Ríos salud
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso