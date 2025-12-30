ATE marchará a Casa de Gobierno tras el anuncio de no renovar contratos

El gremio estatal resolvió profundizar el plan de lucha luego de que el Ejecutivo provincial confirmara que no renovará contratos que vencen a fin de año. La protesta se realizará este martes con una movilización y asamblea.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) resolvió movilizarse hasta la Casa de Gobierno tras el anuncio del Ejecutivo provincial de no renovar contratos de servicios que vencen a fin de año.
La principal acción consistirá en una movilización prevista para este martes a las 9, que partirá desde la sede sindical y concluirá en la Casa Gris. Allí, los trabajadores realizarán una asamblea en el patio del edificio gubernamental para visibilizar el reclamo y definir los pasos a seguir.
La decisión se produjo luego de que el gobierno provincial avanzara con el Decreto Nº 3817, firmado por el gobernador Rogelio Frigerio junto al ministro de Gobierno, Manuel Troncoso. Según estimaciones del sindicato, la normativa pone en riesgo la continuidad laboral de más de 100 trabajadores contratados en distintas áreas del Estado.
Desde ATE señalaron que la situación se agravó por la falta de diálogo con el Ejecutivo. A la posible pérdida de puestos de trabajo se sumó el malestar por la ausencia de convocatoria a paritarias. El gremio denunció un congelamiento salarial que se extendió durante los últimos ocho meses y cuestionó que el propio gobierno haya confirmado que no habrá negociaciones salariales hasta febrero de 2026.
En ese marco, el secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, advirtió durante el encuentro de delegados: “Esto es una perversidad. No es solo este último decreto; es una serie de medidas que el gobierno ha tomado en estos dos años contra los trabajadores del Estado”.
El dirigente sostuvo que el ajuste recayó sobre los empleados públicos y alertó sobre el impacto social de la medida. “Detrás de cada contrato que no se renueva hay un proyecto de vida que se cae”, afirmó, al tiempo que rechazó que los estatales sean utilizados como “variable de ajuste” frente a la crisis económica.
Reclamos al Ejecutivo
Desde el sindicato también cuestionaron las formas de contratación vigentes en la administración pública, al considerar que el propio Estado promovió vínculos laborales precarios que hoy facilitan las desvinculaciones.
ATE exigió una reunión urgente con representantes del Ejecutivo provincial para avanzar en una solución inmediata. Entre los principales reclamos se encuentran la renovación de todos los contratos que vencen el 31 de diciembre, la reapertura inmediata de paritarias para discutir salarios frente a la inflación y la regularización de los vínculos laborales en el Estado.