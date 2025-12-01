Vuelco de un auto por falla en los frenos dejó dos hospitalizados en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Un auto perdió el control en la cuesta de ingreso al barrio Humito y volcó. Los ocupantes fueron trasladados al hospital, donde recibieron atención médica tras el accidente de tránsito.
Vuelco de un auto por falla en los frenos dejó dos hospitalizados. Un serio accidente ocurrió este lunes en la cuesta de ingreso al barrio Humito, en Paraná, cuando un automóvil que descendía por la pendiente perdió el control y terminó volcando. En el vehículo viajaban una joven de 22 años y su compañero de 44, quienes fueron hospitalizados tras el siniestro.
Según relataron los ocupantes, antes de salir detectaron que el freno estaba desconectado, al igual que otros cables esenciales para el funcionamiento del auto, publicó Reporte 100.7. Esa situación hizo sospechar una posible manipulación previa del vehículo.
Al iniciar el descenso, el sistema de frenos no respondió y el automóvil se desestabilizó frente a la estación de servicio ubicada junto al hipermercado.
Asistencia inmediata y traslado al hospital
Tras el vuelco, personal de la estación de servicio corrió a auxiliar a la pareja y alertó a los servicios de emergencia. La joven resultó ilesa, aunque sufrió dolores producto del impacto. En tanto, su acompañante padeció heridas más graves: tres de sus dedos quedaron desmembrados, aunque fueron salvados durante la intervención realizada en el Hospital San Martín.
Ambos fueron trasladados al nosocomio donde recibieron atención médica y quedaron fuera de peligro, según indicaron fuentes sanitarias consultadas por Reporte 100.7.
Las causas del accidente serán investigadas para determinar si la falla en los frenos obedeció a un desperfecto mecánico o a una manipulación deliberada del sistema. Las pericias al vehículo serán clave para el avance del caso.