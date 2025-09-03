 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Departamento Federal

Volcó un camión en cruce de rutas: chofer reconoció que se durmió al volante

El siniestro ocurrió esta madrugada en Ruta Provincial 6, a unos 100 metros de la rotonda con la Ruta Nacional 127. El chofer, oriundo de Goya, Corrientes, debió ser hospitalizado con lesiones de consideración.

3 de Septiembre de 2025
Volcó un camión en cruce de rutas en Sauce de Luna
Volcó un camión en cruce de rutas en Sauce de Luna Foto: Policía de Entre Ríos

Despistó un camión de la empresa Andreani este miércoles alrededor de las 3.30 de la madrugada en jurisdicción de Sauce de Luna, departamento Federal.

 

El hecho se registró en Ruta Provincial 6, a unos 100 metros de la rotonda con la Ruta Nacional 127, en sentido hacia La Paz. Según informaron fuentes policiales, el vehículo involucrado fue un Scania R410 4x2, que era conducido por un hombre de 35 años, domiciliado en Goya, Corrientes.

(foto Fm Ciudad 92.3 Sauce de Luna)
El chofer manifestó a los efectivos que se había quedado dormido mientras conducía. De acuerdo al parte médico al que accedió Elonce, el camionero fue atendido en el hospital Justo José de Urquiza de Federal, donde se determinó que sufrió una fractura de clavícula.

 

El transporte había partido desde Buenos Aires y tenía como destino la ciudad de Goya, Corrientes.

(foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
En el lugar intervino personal de la Comisaría Sauce de Luna, dependiente de la Jefatura Departamental Federal.

Temas:

Sauce de Luna Federal despiste Ruta 6 siniestro vial
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

