Video: advierten maniobras peligrosas de motociclistas en Federal

Las maniobras riesgosas por parte de motociclistas motivaron distintos operativos preventivos con el objetivo de garantizar condiciones de seguridad vial ante las destrezas peligrosas que ponen en peligro la integridad física de los vecinos. Hubo dos motos secuestradas tras allanamientos.
Las maniobras riesgosas por parte de motociclistas que se reúnen en Federal motivaron distintos operativos preventivos en la planta urbana de la ciudad y en las localidades de Sauce de Luna, Conscripto Bernandi con el objetivo de garantizar condiciones de seguridad vial ante las destrezas peligrosas que ponen en peligro la integridad física de los vecinos.
Desde la Policía de la Jefatura Departamental Federal se comunicó que, a través de las cámaras de video vigilancia del Comando Radioeléctrico, se identificó a los motociclistas que hacían wheelies, stoppies, giros bruscos y que, al notar la presencia policial, evadieron el control.
Con todas las pruebas recolectadas e individualizados a los motociclistas, la Policía de Federal solicitó las medidas judiciales que, en la tarde del domingo, permitieron realizar un allanamiento en el Barrio 83 Viviendas y otro en el Barrio El Silbido. En los operativos se procedió al secuestro de dos motos, ambas de marca Honda CG Titan, 150 cc, con caños de escapes reformados y que estarían vinculadas a la investigación por maniobras peligrosas.
De lo acontecido se le informó al Ministerio Publico Fiscal, quien tramitó los allanamientos qué fueron autorizados por el Juzgado de Garantías de Federal, quedando los secuestros a disposición del magistrado interviniente y los conductores supeditados a la causa.