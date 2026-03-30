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El cronograma de operativos de castración y vacunación antirrábica de mascotas en Paraná

Los operativos municipales de castraciones, vacunación antirrábica y desparasitación de mascotas estarán en siete barrios de la ciudad de Paraná durante abril y comienzos de mayo. Según informaron fuentes municipales, se priorizará la atención de vecinos de cada zona.

30 de Marzo de 2026
Operativos de castración de mascotas en Paraná
Operativos de castración de mascotas en Paraná

Los operativos municipales de castraciones, vacunación antirrábica y desparasitación de mascotas estarán en siete barrios de la ciudad de Paraná durante abril y comienzos de mayo. Según informaron fuentes municipales, se priorizará la atención de vecinos de cada zona.

Los operativos municipales de castraciones, vacunación antirrábica y desparasitación de mascotas estarán en siete barrios de la ciudad de Paraná durante abril y comienzos de mayo. Según informaron fuentes municipales, se priorizará la atención de vecinos de cada zona. El objetivo es promover la tenencia responsable y facilitar el acceso a servicios veterinarios gratuitos.

 

A continuación, el cronograma de operativos territoriales de castración, vacunación antirrábica y desparasitación que se desarrollarán durante abril en distintos barrios de la ciudad.

 

Las actividades comenzarán los días 6, 7, 8 y 9 en barrio Mariano Moreno, en la intersección de Monseñor Dobler y Lavalleja.

 

Luego continuarán el 13, 14 y 15 en la vecinal Güiraldes, en la Plaza de los Trabajadores, ubicada en Junín y Las Piedras.

 

El 16 y 17 el operativo se trasladará a la vecinal Villa Sarmiento, en la zona de Soler y Don Bosco.

 

En tanto, el 20 y 21 se realizará en la vecinal 4 de Junio, en Francia al 3300 (placita).

 

Del 22 al 24, las jornadas tendrán lugar en la vecinal Villa María, en la intersección de Intendente Blanda y Gobernador Basavilbaso.

 

Posteriormente, el 27 y 28 el servicio llegará a barrio Mosconi II, en la vecinal Unidad, en el playón ubicado en Albornoz Senen y La Guitarra.

 

Finalmente, el cronograma se extenderá hasta comienzos de mayo: el 30 de abril y 4 y 5 de mayo en la vecinal Presidente Perón, en la zona de Arturo Sampay y Alejo Peyret.

 

Desde el municipio de Paraná recordaron que estos operativos son gratuitos y buscan garantizar la salud animal y prevenir enfermedades zoonóticas, además de contribuir al control de la población de perros y gatos. Además, indicaron que se priorizará la atención de vecinos de cada barrio en las fechas asignadas. Se recomienda concurrir con las mascotas con correa o en transportadora, según corresponda.

Temas:

castración de mascotas
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