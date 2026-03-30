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El Gobierno creó nuevas categorías de becas deportivas y prorrogó montos hasta 2027

El Gobierno nacional modificó el régimen de becas para deportistas de alto rendimiento, entrenadores y profesionales del área e incorporó al sistema las categorías denominadas “Excelencia Sudamericana” y “Juegos Deportivos Nacionales Evita”.

30 de Marzo de 2026
Juegos Evita 2025
Juegos Evita 2025

El Gobierno nacional modificó el régimen de becas para deportistas de alto rendimiento, entrenadores y profesionales del área e incorporó al sistema las categorías denominadas “Excelencia Sudamericana” y “Juegos Deportivos Nacionales Evita”.

El Gobierno nacional modificó el régimen de becas para deportistas de alto rendimiento, entrenadores y profesionales del área e incorporó al sistema las categorías denominadas “Excelencia Sudamericana” y “Juegos Deportivos Nacionales Evita”.

 

La categoría Excelencia Sudamericana se dirige a deportistas que no obtuvieron medallas en mundiales o panamericanos, mientras que la segunda premia logros en los juegos nacionales para identificar talentos de forma temprana.

 

Estos cambios buscan ajustar el sistema al ciclo olímpico con proyección hacia Los Angeles 2026.

 

Así lo estableció en la Resolución 43/2026 de la Secretaría de Interior, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

 

El texto oficial señala que la incorporación de la categoría relativa a los juegos nacionales tiene como fin "validar, a través del presente beneficio, el mérito deportivo dentro del Régimen de Becas".

 

En cuanto al impacto financiero de la medida, el documento aclara que "el dictado del presente acto no implica erogación presupuestaria por parte de este organismo".

Los nuevos cuadros de categorías y sus pagos mensuales para deportistas estarán vigentes hasta el 31 de marzo de 2027.

 

Asimismo, la normativa prorroga hasta la misma fecha las sumas destinadas a "Entrenadores, Profesionales de Ciencias Aplicadas al Deporte y Personal Técnico Administrativo".

 

Juegos Evita, representaci&oacute;n Entre R&iacute;os
Juegos Evita, representación Entre Ríos

 

 

Las becas son de:

 

-Excelencia Sudamericana: $800.000.

 

-Suramericana (Deportes individuales): Categoría A (Oro) $648.000; Categoría B (Plata) $594.000; Categoría C (Bronce) $540.000 y Categoría D $486.000.

 

-Suramericano (Deportes de conjunto): Categoría A $626.400; Categoría B $572.400 y Categoría C $518.400.

 

-Suramericano Relevos: Categoría A $378.000 y Categoría B $324.000.

 

-Proyección Suramericana: Categoría A (individual) $378.000 y Categoría B (conjunto) $270.000.

 

-Proyección Suramericana Juvenil: Categoría A $302.400 y Categoría B $216.000.

 

-Juegos Deportivos Nacionales Evita: $300.000.

Temas:

Juegos Evita becas
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