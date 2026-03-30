Comedor Universitario de UNER: precios, menú, horarios y cuántos estudiantes asisten por día

REDACCIÓN ELONCE
El Comedor Universitario de UNER ofrece menús con precios diferenciados para estudiantes, docentes y público en general, supo Elonce. Funciona con sistema de turnos, atención diaria y una propuesta alimentaria que incluye opciones variadas.
El Comedor Universitario de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), en Paraná, reabrió sus puertas con el comienzo del año académico para ofrecer un servicio de alimentación con menú diario y precios diferenciados para estudiantes, docentes y público en general, con el objetivo de garantizar el acceso a comidas a valores accesibles. El costo de los platos es de 3.000 pesos para estudiantes, 4.500 para graduados y docentes, y 6.000 pesos para visitantes.
“La semana pasada retomamos las actividades, con satisfacción pese a que es un año complejo para las universidades, pero manteniendo la política de bienestar estudiantil para acompañar a los estudiantes en el día a día. El comedor volvió renovado, con una propuesta ampliada: este año contamos con menús de temporada -otoño, invierno, primavera y verano- y además incorporamos una opción vegetariana”, comunicó a Elonce el coordinador del espacio, Mariano Saluzzo.
En la oportunidad, informó que también se gestiona un convenio con la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) para ampliar el acceso "a los estudiantes de la UADER con un precio diferencial”.
El servicio se mantiene abierto no solo a estudiantes de la institución, sino también a personas externas interesadas en acceder al comedor.
Cómo funciona el comedor universitario
La modalidad de funcionamiento se organiza por turnos, con un sistema de reservas digitales. “Tenemos un Instagram que se llama Comedor Universitario Paraná. Ahí los chicos pueden encontrar un link de un turnero o un número de WhatsApp para encargar su menú”, explicó el coordinador.
La preparación de los alimentos comienza a partir de las 8.30, mientras que el servicio se brinda entre las 12 y las 14. Además, está habilitada la opción de retirar viandas en el horario de 13.30 a 14.30.
Los estudiantes pudieron optar por consumir en el lugar o retirar la comida, según sus necesidades diarias.
Menú y cantidad de asistentes
El menú incluye opciones variadas con alternativas para distintos tipos de alimentación. “Hoy estamos contando con medallones de cerdo con fideos al verdeo y la opción vegetariana es medallón de legumbres con fideos al verdeo”, detalló Saluzzo.
Cada plato estuvo compuesto por bebida, pan, postre y el menú principal, con el objetivo de ofrecer una alimentación completa.
En cuanto a la concurrencia, el comedor universitario registra entre 120 y 150 estudiantes por día. Desde la coordinación estimaron que el número podría incrementarse con la incorporación de más estudiantes de otras instituciones.
Organización y sostenimiento
El comedor universitario funciona bajo un esquema de autogestión, con participación de la Universidad en aspectos operativos. “La UNER se encarga de cubrir los servicios, sueldos y becas, y con lo que recaudamos compramos la materia prima”, explicó el responsable.
En ese marco, destacó que el contexto económico representó un desafío, aunque se mantuvo el objetivo de sostener precios accesibles para los estudiantes. “El comedor es una política que tiene más de 20 años y es un sostén muy importante para los chicos en su día a día”, concluyó Saluzzo.