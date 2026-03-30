Reconocieron a mujeres de la ciudad por su labor comunitaria y social

En el marco del 8M, el Municipio realizó una jornada de distinción a mujeres pertenecientes a redes comunitarias. Además, durante el acto se realizó un homenaje a Gladys “Laly” Mainardi, quien ejerció una labor fundamental para la creación y el sostenimiento de la Sastrería Municipal.
Con el objetivo de visibilizar, valorar y fortalecer los aportes de las mujeres de Paraná, la jornada se realizó en el Centro Cultural Juan L. Ortiz y reunió a referentes de distintas redes comunitarias, que impulsaron a mujeres del territorio para destacar sus trayectorias, recorridos y contribuciones a la comunidad. Además, participaron mujeres destacadas en ámbitos como la cultura, la promoción de derechos de las personas mayores, la economía social y la salud.
Al hacer una valoración de la ceremonia, el secretario de Desarrollo Humano, Enrique Ríos, manifestó: “Se logra reconocer, destacar y homenajear a mujeres de la ciudad que tienen una tarea solidaria y una trayectoria de empatía. Nos llena de alegría porque son gestos que se multiplican”.
En el mismo sentido, la subsecretaria de Diversidad, Niñez y Adolescencia, Mercedes Solanas, expresó: “Esto pone de manifiesto el aporte valioso de las mujeres que fueron reconocidas, en este contexto de tanto debilitamiento de las políticas en materia social y de género. La contracara son estas mujeres en el ámbito comunitario”.
“Es valorable el reconocimiento que están afrontando el trabajo en los barrios día a día. Le hicimos además un sentido homenaje a Laly Mainardi, con el acompañamiento de artistas y familiares”, destacó el coordinador del Centro Cultural Juan L. Ortiz, Ferny Kosiak.
El hijo de Laly, Federico Picot, agradeció el homenaje a su madre. “La sastrería no existiría sin los vecinos, artistas, quienes fueron donando ropa y que traían ideas. Mi vieja fue creando esta sastrería y terminó siendo una artesana. Fue feliz porque esta era su casa”, sostuvo.
Este reconocimiento estuvo impulsado por la Secretaría de Desarrollo Humano, a través de la Subsecretaria de Género y Diversidad, conjuntamente con la Subsecretaria de Convivencia Ciudadana, la Defensoría de los Derechos de las Personas Mayores de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y el Centro Cultural Juan L. Ortiz.
Ellas son:
- Graciela Wedertz
Docente jubilada, con destacada trayectoria, compromiso social y rol como referente en el ámbito de las personas mayores.
- Irma “Beba” Marzo
Por su compromiso sostenido con la Obra Vicentina, institución histórica dedicada al acompañamiento y cuidado de mujeres mayores en situación de vulnerabilidad.
- María Silva
Destacada cantante y referente cultural de nuestra ciudad. Conocida popularmente como “La voz de Paraná”. Cuenta con una amplia trayectoria especialmente en el género del folclore.
- Por la Red de Puerto Viejo: Cristina Gadea
Trabajadora Social y referente clave de la Red Intersectorial de Puerto Viejo, Cristina ha sido una figura central en la conformación y sostenimiento de la Red. Su labor ha fortalecido el trabajo comunitario y la articulación entre instituciones.
- Por la Red Oeste: Gisela Gandini
Gisela es una referente territorial comprometida con el desarrollo comunitario. Su recorrido está atravesado por la vocación de servicio, la militancia social y el trabajo articulado con instituciones del barrio. Actualmente es directora del CIC La Floresta.
- Por la Red Sureste: Hilda Flores.
Vecina, madre y militante de los cuidados, Hilda sostiene el merendero Corazón Solidario, desde donde desarrolla una importante tarea de acompañamiento comunitario y desde donde ha impulsado espacios de formación en género.
- Por la Red de Bajada Grande: Jovita Godoy
Jovita desarrolló una extensa trayectoria como enfermera en el Hospital Dr. Gerardo Domagk, donde se destacó por su vocación de cuidado y dedicación al servicio de la salud.
- Por la Red Sur: Mara Robín
Mara es una referente del barrio Los Berros, reconocida por su compromiso con la organización comunitaria y el trabajo colectivo.
- Por la Red Noreste: Natalia Peter
Terapista ocupacional, Natalia desarrolló su labor en el ámbito de la salud mental comunitaria.
- Por la Red Creer Red: Nené Pagliaruzza
Referente histórica del barrio Gaucho Rivero, Nené ha dedicado su vida al trabajo comunitario. Fue impulsora de una olla popular y cofundadora del comedor Virgen de la Esperanza, sosteniendo durante décadas un espacio fundamental para las familias del barrio.
- Por la Red Este: Olga Mazza.
- Por la Red Suroeste: Sandra Guevara
Sandra es referente del barrio Mitre con una extensa trayectoria en la organización comunitaria. Desde sus inicios en la militancia social, ha impulsado espacios de participación, formación y contención para distintas generaciones.
- Diana Montero
En el marco del reconocimiento a mujeres comprometidas con su comunidad, se distingue a Diana Montero, emprendedora del Barrio Las Flores, por su participación activa en la economía social y su labor solidaria.
- María Daniela Tabares
Daniela es operadora de la línea 107 desde hace 16 años, cumpliendo un rol clave al recibir llamados de emergencia donde cada segundo es vital. Ha estado presente en situaciones críticas como el incendio en el Hospital San Roque y las inundaciones que provocaron el desmoronamiento del arroyo Colorado.
Participaron de la actividad las concejalas Luisina Minni y Susana Farías y el secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani.