Policiales Feliciano

Una mujer fue detenida acusada de liderar una banda dedicada a la venta de drogas

Incautaron clorhidrato de cocaína y marihuana, en dosis lista para su venta al consumidor; 202.700 pesos en efectivo y otros elementos vinculada a la venta de drogas al menudeo; fue tras siete allanamientos simultáneos en Feliciano.

21 de Noviembre de 2025
Detenidos por narcomenudeo en Feliciano
Detenidos por narcomenudeo en Feliciano Foto: Policía de Entre Ríos

Incautaron clorhidrato de cocaína y marihuana, en dosis lista para su venta al consumidor; 202.700 pesos en efectivo; 14 teléfonos móviles; un aire comprimido modificado para calibre .22 y cartuchería de ese calibre; 40 cartuchos anti-tumulto; equipamiento tecnológico (CPU, pendrive y cámaras tipo domo), balanzas de precisión, HT digitales; medicación; un auto y dos motos que eran utilizadas por esta organización vinculada a la venta de drogas al menudeo.

Fue luego de siete allanamientos desarrollados en Feliciano, en el marco de una investigación por infracción a la Ley Provincial N° 10.566 (Narcomenudeo).

 

La intervención, coordinada por el Juzgado de Garantías de Feliciano, a cargo del Dr. Carlos Andrés Pellichero, y la Fiscalía de la Dra. Gisela Guadalupe Muñiz, incluyó siete allanamientos ejecutados de manera conjunta, logrando un alto nivel de efectividad y una significativa afectación a la actividad ilícita investigada en esa localidad.

Tras el operativo, 24 personas fueron identificadas y quedaron supeditadas a la causa (13 hombres y 11 mujeres). Fuentes policiales comunicaron que una mujer quedó detenida e incomunicada, por ser considerada el pilar principal de la organización delictiva.

 

“Los allanamientos alcanzaron una ejecución precisa, certera y con un alto grado de coordinación entre todas las dependencias participantes. La simultaneidad de las medidas permitió impedir maniobras de ocultamiento y asegurar un resultado contundente”, informaron fuentes policiales.

El operativo contó con la participación del personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas, Divisiones de Drogas Peligrosas de Feliciano, Tala, Villaguay, Chajarí, La Paz y Colón, además del Grupo Especial G.I.A., conformando un despliegue coordinado, rápido y contundente.

Temas:

venta de drogas Feliciano narcomeneduo
