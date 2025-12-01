 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales

Niña fue internada por golpes e intoxicación con cocaína en Córdoba

Una niña de un año y medio fue hospitalizada con dificultad respiratoria, quemaduras y golpes. Estudios médicos detectaron clorhidrato de cocaína en su organismo. Permanece internada y bajo custodia policial mientras interviene la Fiscalía.

1 de Diciembre de 2025
Una niña de un año y seis meses fue internada en el Hospital Infantil Municipal de Córdoba después de que su padre la llevara para recibir asistencia médica. El hombre explicó que, al retirarla del cuidado de la madre, notó que la pequeña tenía golpes y quemaduras en distintas partes del cuerpo. Tras ser examinada, los profesionales detectaron dificultad respiratoria y activaron los estudios de urgencia.

 

 

Los análisis complementarios confirmaron la presencia de clorhidrato de cocaína en el organismo de la beba. Ante este resultado, los médicos procedieron a administrarle oxígeno y dispusieron su inmediata internación, además de informar a las autoridades judiciales. La menor quedó bajo custodia policial, tal como ordenó la entidad judicial actuante.

 

Presentaba quemaduras y signos de abandono

De acuerdo con el parte médico, la niña presentaba quemaduras en los dedos de la mano izquierda, además de golpes y una evidente falta de cuidados higiénicos. El estado general de la beba motivó la intervención de organismos de protección de derechos, además de las actuaciones policiales correspondientes.

El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción del Distrito 3, turno 4, a cargo de la fiscal Claudia Palacios. Hasta el momento, no hay personas imputadas ni detenidas. La investigación busca determinar el origen de las lesiones y cómo la menor tuvo contacto con la sustancia tóxica detectada en los estudios médicos. (Cadena 3)

Temas:

Córdoba
