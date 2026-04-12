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Un partido de fútbol amateur terminó en una batalla campal en Paraná: video

Las imágenes registradas en el lugar reflejaron el nivel de agresividad alcanzado, ante la mirada de quienes se encontraban presenciando el encuentro deportivo. Elonce pudo confirmar que no hubo intervención policial en el violento episodio.

12 de Abril de 2026
Batalla campal en cancha de Bajada Grande
Batalla campal en cancha de Bajada Grande Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Las imágenes registradas en el lugar reflejaron el nivel de agresividad alcanzado, ante la mirada de quienes se encontraban presenciando el encuentro deportivo. Elonce pudo confirmar que no hubo intervención policial en el violento episodio.

Un partido de fútbol amateur disputado en la cancha conocida como La Portland, en Bajada Grande de Paraná, terminó en un grave episodio de violencia, luego de que jugadores de ambos equipos se enfrentaran dentro del campo de juego. Elonce pudo confirmar que el encuentro, jugado sobre calle Larramendi, se descontroló por completo y derivó en una batalla campal.

 

El enfrentamiento se produjo este sábado por la tarde durante el desarrollo del partido entre San Martín y Los Cachorros, cuando la tensión escaló rápidamente y los futbolistas comenzaron a agredirse con golpes de puño, patadas y empujones. La situación convirtió la cancha en un escenario de violencia que se extendió durante varios minutos.

 

Las imágenes difundidas por Reporte 100.7 reflejaron el nivel de agresividad alcanzado, ante la mirada de quienes se encontraban presenciando el encuentro. Lo que debía ser una jornada deportiva terminó en un episodio que generó preocupación entre los asistentes.

Sin intervención policial

 

Según informaron fuentes policiales, no hubo intervención de la Jefatura Departamental ni de la División 911, ya que no se recibió ningún llamado ni requerimiento al momento del incidente. Esto implica que el hecho no contó con presencia de fuerzas de seguridad durante su desarrollo, pese a la magnitud del enfrentamiento entre los jugadores.

 

El episodio volvió a poner en debate la violencia en el fútbol amateur y la necesidad de reforzar medidas de prevención para evitar este tipo de situaciones dentro de los espacios deportivos.

Temas:

batalla campal Violencia en el Fútbol Bajada Grande violento episodio
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