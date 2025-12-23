Un incendio provocó daños en una vivienda y la pérdida de una mascota de la familia

El siniestro se desató cerca de la medianoche de este lunes. Bomberos Voluntarios trabajaron en el lugar para sofocar las llamas, que se habrían originado en la cocina.
Un incendio afectó seriamente una vivienda ubicada en la intersección de las calles Pablo Sceliga y República del Líbano, en Concepción del Uruguay. El hecho ocurrió minutos antes de la medianoche.
Al momento de iniciarse el fuego, los propietarios de la finca no se encontraban en el lugar. Fueron los propios vecinos quienes, al notar la salida de humo y llamas, dieron aviso inmediato al cuartel de Bomberos Voluntarios.
Al lugar acudieron dos dotaciones y personal de la Comisaría Primera. Según los primeros informes, el foco ígneo principal se localizó en el sector de la cocina, provocando daños materiales significativos y un intenso humo en el resto de la propiedad.
Consecuencias
Si bien no hubo personas heridas o afectadas por el humo, la situación tuvo un desenlace triste para la familia: en el interior de la casa se encontraban tres mascotas (dos gatos y un perro). A pesar del esfuerzo de los bomberos por rescatar a los animales, uno de los felinos murió a causa del incendio. Las otras dos mascotas lograron ser puestas a salvo, indica 03442.
Las autoridades trabajan ahora en las pericias correspondientes para determinar las causas que originaron el fuego en el sector de la cocina.