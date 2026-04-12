Tres hombres agredieron y amenazaron a menores en una plaza de Villaguay

En Villaguay, tres hombres fueron detenidos tras un episodio de violencia registrado durante la noche del sábado en el Parque Sur. El hecho involucró a un grupo de menores de edad que denunció haber sido víctima de agresiones físicas y amenazas, lo que motivó una rápida intervención policial.

De acuerdo a la información brindada por la Jefatura Departamental, el procedimiento se inició a partir de un llamado a la línea de emergencias que alertaba sobre una situación de conflicto en la zona de calles Vélez Sarsfield y Ventavoli. Al llegar al lugar, los efectivos tomaron contacto con los adolescentes, quienes relataron lo ocurrido.

Según indicaron, los atacantes eran tres personas mayores, a quienes lograron identificar dentro del mismo predio. Con los datos aportados, el personal policial desplegó un operativo que permitió ubicar a los sospechosos en pocos minutos.

Detención y estado de los involucrados

Los tres hombres fueron aprehendidos en el lugar y, según se informó oficialmente, se encontraban en evidente estado de ebriedad al momento de la intervención. Tras ser identificados, quedaron a disposición de la Justicia.

El fiscal en turno dispuso la detención de los implicados por el supuesto delito de amenazas y lesiones. Además, ordenó la realización de exámenes médicos para constatar su estado físico y avanzar en la investigación.

Detenidos en Villaguay.

Ya en dependencias policiales, personal de tránsito municipal realizó los test de alcoholemia correspondientes, los cuales arrojaron resultados positivos con altos niveles de alcohol en sangre.

Intervención con los menores y actuaciones

En cuanto a los menores, fueron trasladados junto a sus padres a la sede policial para formalizar la denuncia y someterse a controles médicos.

Estas medidas forman parte del procedimiento habitual en este tipo de casos, con el objetivo de documentar las lesiones y establecer responsabilidades.