Policiales Operativos simultáneos en la ciudad

Tres detenidos y secuestro de drogas en allanamientos por narcomenudeo en Concordia

Realizaron dos procedimientos en Concordia en el marco de la Ley de Narcomenudeo. Se secuestraron cocaína, marihuana, dinero en efectivo y cartuchería. Tres hombres fueron detenidos e incomunicados, confirmaron fuentes policiales a Elonce.

4 de Septiembre de 2025
Procedimientos en la tarde del jueves.
Procedimientos en la tarde del jueves. Foto: (PER).

REDACCIÓN ELONCE

La Policía de Entre Ríos, a través de las Divisiones de Drogas Peligrosas y los Grupos Especiales de las Jefaturas Departamentales Concordia y San Salvador, llevó a cabo este jueves dos allanamientos en la ciudad de Concordia. Las diligencias se enmarcaron en la Ley Provincial N° 10.566, que regula las intervenciones contra el narcomenudeo.

Los procedimientos fueron autorizados por mandamientos judiciales emitidos por el Juzgado de Garantías N° 2 de Concordia, a cargo del Dr. Edwin Ives Bastián, con intervención de la Fiscalía a cargo del Dr. Fabio Zabaleta.

 

Drogas y otros elementos secuestrados

 

Durante los operativos, los efectivos lograron secuestrar varios envoltorios de cocaína y marihuana. También se incautaron teléfonos celulares, dinero en efectivo y cartuchería de arma de fuego, todos elementos que serán incorporados a la investigación judicial.

Las autoridades destacaron que las pruebas recabadas resultan fundamentales para avanzar en las causas abiertas y reforzar las medidas de control contra el narcomenudeo en la región.

 

Tres detenidos y un identificado

 

Como resultado de los allanamientos, tres hombres fueron detenidos e incomunicados. Además, se identificó a otro masculino mayor de edad que quedó supeditado a la causa.

 

Estos procedimientos forman parte de las acciones que impulsa el Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, en coordinación con el Poder Judicial, con el objetivo de combatir la venta minorista de estupefacientes y garantizar la seguridad ciudadana en distintas localidades de la provincia.

Concordia Drogas Estupefacientes allanamientos armas
