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Tragedia en una ruta de Córdoba: conductor murió al estrellar su camioneta contra un árbol

Una Toyota Hilux despistó e impactó contra un árbol. En el lugar trabajó un servicio de emergencias, que constató el fallecimiento del conductor, la única persona que viajaba en el vehículo.

15 de Marzo de 2026
Tragedia un una ruta de Córdoba
Tragedia un una ruta de Córdoba Foto: Policía de Córdoba

Una Toyota Hilux despistó e impactó contra un árbol. En el lugar trabajó un servicio de emergencias, que constató el fallecimiento del conductor, la única persona que viajaba en el vehículo.

Un hombre perdió la vida este sábado por la noche luego de protagonizar un accidente vial sobre la Ruta Provincial 17, a la altura del kilómetro 268, en inmediaciones de La Paquita, Córdoba.

 

De acuerdo con la información oficial, el hecho ocurrió alrededor de las 20:30 cuando una camioneta Toyota Hilux que circulaba por el sector mordió la banquina, se despistó y terminó impactando contra un eucalipto ubicado al costado del camino.

 

El vehículo era conducido por un hombre mayor de edad que viajaba solo. Por causas que aún se investigan, perdió el control del rodado y terminó protagonizando el violento choque.

Tragedia en una ruta de C&oacute;rdoba (foto Polic&iacute;a de C&oacute;rdoba)
Tragedia en una ruta de Córdoba (foto Policía de Córdoba)

Hasta el lugar acudió personal del servicio de emergencias médicas, que tras examinar al conductor confirmó que ya se encontraba sin vida producto de las graves lesiones sufridas.

 

Tras el accidente, la Policía dispuso el corte total de la ruta mientras se realizaban las tareas correspondientes y se aguardaban directivas de la Fiscalía que interviene en la investigación.

Temas:

Tragedia vial en Córdoba
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