Secuestraron una camioneta vinculada al principal sospechoso en causa por narcotráfico

Una causa federal por narcotráfico sumó un nuevo secuestro en Concepción del Uruguay en el marco de las tareas investigativas que desarrolla la Policía de Entre Ríos, bajo directivas de la Justicia Federal. En las últimas horas, personal especializado logró localizar y secuestrar una camioneta que era buscada como elemento de interés para la investigación por infracción a la Ley Nacional N.º 23.737.

La causa tramitó ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, a cargo del juez subrogante Hernán Sebastián Viri, con intervención de la Secretaría Criminal y Correccional conducida por José María Barraza y de la Fiscalía Federal a cargo de María Juliana Minatta. En ese ámbito se dispusieron las medidas judiciales que permitieron avanzar con nuevas diligencias.

Según se informó, el procedimiento fue resultado de tareas de inteligencia y análisis de información residual realizadas luego de los allanamientos simultáneos de alto impacto concretados a comienzos de diciembre. Aquellos operativos permitieron desarticular una organización dedicada al comercio de estupefacientes, detener a su principal organizador y secuestrar drogas, dinero en efectivo y vehículos.

En continuidad con esa investigación, efectivos de la División Drogas Peligrosas lograron localizar un vehículo tipo pick up, marca Toyota, sobre el cual pesaba un pedido de secuestro judicial. El rodado fue hallado en un domicilio lindante a una vivienda que había sido habitada anteriormente por el principal investigado, quien permanece detenido a disposición de la Justicia Federal.

Ante el hallazgo, la situación fue comunicada de inmediato a la autoridad judicial interviniente, que dispuso la correspondiente medida de allanamiento. El procedimiento se llevó a cabo con resultado positivo y permitió el formal secuestro del vehículo, el cual fue incorporado a la causa como elemento de interés probatorio.

Desde la Policía de Entre Ríos señalaron que estas actuaciones formaron parte de una investigación sostenida en el tiempo, orientada a desarticular completamente la logística y los recursos utilizados por organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico. En ese sentido, remarcaron el trabajo coordinado con la Justicia Federal para avanzar en el esclarecimiento total de la maniobra investigada.

Las actuaciones labradas y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición del Juzgado Federal interviniente, que continuará con la prosecución del proceso judicial correspondiente en el marco de la causa por narcotráfico.