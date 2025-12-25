Robó ropa tras ingresar por una ventana a un local comercial y fue detenido

El hecho ocurrió durante la madrugada del 25 de diciembre, cuando un hombre ingresó por una ventana a un local comercial y sustrajo prendas de vestir en Santa Elena. Fue interceptado por la Policía a pocas cuadras, con la mercadería
Un joven, de 28 años, fue detenido durante la madrugada de este jueves 25 de diciembre, tras haber robado en un local comercial de Santa Elena. El procedimiento fue llevado adelante por personal policial mientras realizaba recorridas preventivas por la zona céntrica.
El hecho ocurrió alrededor de las 3 de la mañana, cuando efectivos de la Comisaría Santa Elena advirtieron un posible ingreso ilegal a una tienda ubicada en la intersección de avenida Mitre y calle Belgrano.
Al arribar el propietario del comercio, se confirmó la faltante de varias prendas de vestir. Según se informó, el autor o los autores del hecho habrían ingresado al local a través de una ventana lateral, desde donde sustrajeron mercadería.
De manera inmediata, el personal policial desplegó un operativo de búsqueda en las inmediaciones. A pocas cuadras del comercio, lograron interceptar a un hombre mayor de edad que circulaba con una bolsa que contenía prendas de vestir, las cuales coincidían con las denunciadas como robadas.
Ante esta situación, se dio intervención a la Fiscalía en turno, que dispuso la aprehensión del sospechoso, el secuestro de los elementos sustraídos y su posterior restitución al damnificado. El detenido fue trasladado a dependencias policiales.
El hombre quedó alojado en la Jefatura Departamental, donde permanecía a disposición de la Justicia mientras se avanzaba con las actuaciones correspondientes para el esclarecimiento del hecho.