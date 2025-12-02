 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales

2 de Diciembre de 2025
Robó jaulas con aves de una vivienda y gracias a vecinos fue detenido
Robó jaulas con aves de una vivienda y gracias a vecinos fue detenido

Un hombre fue detenido tras ingresar a una vivienda y sustraer cinco jaulas con aves en calle Los Talas de Paraná. Vecinos alertaron a la policía y el sospechoso fue interceptado durante su fuga

Un hombre fue detenido durante la madrugada del martes luego de ser interceptado por personal policial de Comisaría Decimosexta sobre calle 1 de Mayo, en Paraná. El hecho ocurrió cuando vecinos alertaron a los agentes sobre la presencia de un individuo sospechoso que había ingresado a una vivienda del barrio.

 

Según se informó, tras recibir el aviso, el personal policial inició un rastrillaje por la zona. Minutos después lograron ubicar al sospechoso en la intersección de calle Los Talas, antes de llegar a Tacuaras, donde fue interceptado y reducido.

 

Llevaba cinco jaulas robadas

Al momento de la detención, los efectivos constataron que el individuo portaba cinco jaulas con aves. Los elementos coincidían con los denunciados como sustraídos del domicilio afectado. El damnificado se presentó en el lugar y confirmó que el hecho había sido registrado por las cámaras de seguridad de su vivienda.

 

Asimismo, indicó que el autor había dañado la medianera del terreno para ingresar, forzando un tapial de aproximadamente dos metros de altura. Esa maniobra quedó reflejada en las imágenes del sistema de monitoreo particular.

 

Intervención fiscal y restitución de las aves

Tras corroborar los elementos recuperados, el fiscal de turno fue notificado sobre el procedimiento. Desde la unidad judicial se dispuso el traslado del detenido a la División Alcaidía, donde quedó alojado por el hecho delictivo.

Temas:

Calle procedimiento
