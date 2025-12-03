Revelaron el resultado del allanamiento por narcomenudeo desarrollado en San Benito

Incautaron envoltorios de marihuana y de cocaína, listos para su comercialización, dos plantas de cannabis sativa; la suma de 30.000 pesos en efectivo; seis teléfonos móviles; una cámara fotográfica; una balanza digital; recortes varios, tijeras y dos riñoneras. Fue este martes tras un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Garay, en el barrio Las Tunas de San Benito, en el marco de la Ley Provincial N° 10.566 (Narcomenudeo).

Como consecuencia del operativo, se procedió a la detención de cinco personas (cuatro hombres y una mujer), quienes quedaron incomunicadas y bajo disposición judicial.

El procedimiento se desarrolló, sin incidentes y con un alto nivel de efectividad gracias al trabajo coordinado entre las unidades intervinientes.

La medida había sido ordenada por el Juzgado de Garantías N° 1, de la Dra. Marina Barbagelata, con intervención de la Fiscalía Especializada a cargo Dr. Santiago Alfieri.

El allanamiento fue concretado por personal policial de la Dirección General de Drogas Peligrosas-División Operaciones, junto a la Compañía de Operaciones Especiales.