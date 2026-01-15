 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Concordia

Reclamo por ruidos molestos terminó con disparos al aire y el secuestro de un revólver

Un hombre de 82 años efectuó disparos al aire tras una discusión vecinal por ruidos molestos. La Policía intervino, secuestró el arma y el caso quedó en manos de la Justicia.

15 de Enero de 2026
El arma de fuego secuestrada en Concordia
El arma de fuego secuestrada en Concordia Foto: Policía de Entre Ríos

Un episodio de tensión se registró en la noche del miércoles en Concordia, cuando un reclamo por presuntos ruidos molestos derivó en disparos de arma de fuego y un procedimiento policial que concluyó con el secuestro de un revólver y una vaina servida.

 

El hecho ocurrió alrededor de las 21, en la intersección de calles Irigoyen e Ituzaingó, cuando personal de la comisaría segunda tomó conocimiento de una situación conflictiva en un domicilio de la zona. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que una mujer de 27 años se encontraba en la vivienda cuando un vecino del sector, un hombre de 82 años, se presentó para reclamar por ruidos molestos.

 

De acuerdo a lo informado, en ese contexto el jubilado habría manipulado un arma de fuego y efectuado al menos tres disparos al aire. Luego del episodio, se retiró a su domicilio, donde permaneció encerrado, lo que motivó la intervención policial.

Disparos y tensi&oacute;n vecinal en Concordia (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Disparos y tensión vecinal en Concordia (foto Policía de Entre Ríos)

Tras establecer un perímetro de seguridad y entablar diálogo con el hombre involucrado, el personal policial logró que entregara de manera voluntaria el arma utilizada. Inmediatamente se procedió al resguardo del revólver y se dio intervención a la Fiscalía en turno.

 

El fiscal Dr. Figueroa dispuso el secuestro de un arma de fuego tipo revólver marca Horbea, calibre .32 largo, sin municiones, y de una vaina servida percutida. Además, ordenó la intervención de personal de la División Policía Científica para las pericias correspondientes.

 

Asimismo, el hombre de 82 años fue trasladado a Jefatura Departamental de Concordia para su correcta identificación y la realización de la prueba de dermotest, previo examen médico. Tras cumplirse las diligencias dispuestas por la Justicia, recuperó la libertad y quedó supeditado a la causa.

Temas:

Concordia episodio de tensión disparos al aire ruidos molestos
